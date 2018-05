U klauzuli 2,25 milijuna funti za ulazak u LP, čak ako to i ne ostvari!

Football Leaks ekskluzivno je objavio nevjerojatne dodatne klauzule u ugovorima najbolje plaćenih nogometaša Premiershipa.

Alexis Sanchez (29) ove je zime stigao u Manchester United u zamjenu za Henrikha Mkhitaryana. Sanchez ima godišnju plaću od čak 20,35 milijuna funti, a do isteka ugovora 2023. godine klub će mu na početku svake sezone isplatiti 1,1 milijun funti za odanost klubu! Za svaku utakmicu u kojoj je u početnoj postavi Sanchez zarađuje dodatnih 75.000 funti čime je ove sezone zaradio još 1,2 milijuna funti.

Iz bonusa još jedan ugovor

Za svaku sezonu koju završi s ukupno 40 golova i asistencija dobit će još dva milijuna funti, milijunom će ga nagraditi ako osvoji Ligu prvaka, a 500.000 funti bonusa dobit će ako Manchester United osvoji Premiership.

United je u za Romelua Lukakua (24) morao platiti čak 75 milijuna funti, a Everton će dobiti još 10 milijuna funti ako Lukaku u svakoj od prve četiri sezone na Old Traffordu zabije najmanje 23 gola. Ove sezone utrpao ih je 26. Everton će dobiti još pet milijuna funti ako Lukaku produlji ugovor nakon 2022. godine.

Ako u jednoj sezoni upiše ukupno 50 golova i asistencija, Belgijac će dobiti 4,5 milijuna funti bonusa, svake sezone dobiva 2,4 milijuna funti “bonusa za vjernost”, a još 1,96 milijuna mu pripada svake godine od marketinških prava.

Nešto su manje ludi ugovori u Liverpoolu. Nakon što je u siječnju došao za 70 milijuna funti, Virgil van Dijk (26) postao je najskuplji branič u povijesti. Nizozemac u Liverpoolu zarađuje 6,5 milijuna funti godišnje, a još toliko dobio je za potpis ugovora. Do kraja ugovora dobit će pet milijuna funti za odanost klubu, a četiri milijuna inkasirat će nakon što odigra 150 utakmica za Redse, a klub bude među prva četiri na tablici.

Provizija menadžeru 5,3 mil.

Ako Liverpool ne primi gol na 22 utakmice u sezoni, Van Dijku će isplatiti 750.000 funti, 20.000 dobiva za svaki zabijeni gol, a još toliko za asistenciju.

Trenutačno najveća zvijezda Liverpoola Mohamed Salah zarađuje 6,4 milijuna funti godišnje, a 2,5 milijuna funti bonusa dobit će za svaku sezonu koju završi s 35 golova i asistencija. Ove sezone to je ostvario već u veljači.

Pierre-Emerick Aubameyang (28) ove je zime stigao u Arsenal iz Borussije za 56 milijuna funti. Godišnja plaća mu je 10,3 milijuna funti, a do kraja ugovora, koji traje do 2021., bit će mu isplaćeno dodatnih 15,5 milijuna funti u četiri rate. U ugovoru stoji da će samo za ulazak u Ligu prvaka dobiti 2,25 milijuna funti bonusa te da će mu taj bonus biti isplaćen u prvoj godini čak i ako Arsenal ne izbori to natjecanje!

Alvaro Morata (25) prošlog je ljeta stigao na Stamford Bridge iz Reala za 57 milijuna funti. Moratin menadžer za potpis ugovora dobio je 5,3 milijuna funti, a Španjolac zarađuje 10 milijuna po sezoni. Ako započne pola Chelseajevih utakmica svake sezone, dobit će još 830.000 funti...