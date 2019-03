U hrvatskom derbiju 40-godišnji Karlović pobijedio 18 godina mlađeg Ćorića

U hrvatskom dvoboju drugog kola na ATP Masters 1000 turniru u Indian Wellsu 40-godišnji Ivo Karlović pobijedio je 18 godina mlađeg Bornu Ćorića sa 6:4, 7:6 (2) i tako mu nanio i treći poraz u međusobnim susretima. Borna očito poštuje autoritet starijih suigrača jer i protiv Marina Čilića ne zna za pobjedu (0-7). A Karloviću će ova pobjeda donijeti napredak na ATP listi, sada je u poretku uživo već negdje oko 81. pozicije (+8).

Donna Vekić nije uspjela proći prvu prepreku. Ponovno je Osječanka propustila set prednosti, kao i u polufinalu Acapulca. Sada je u drugom kolu (u prvom je bila slobodna) poražena od belgijske kvalifikantice Ysaline Bonaventure, 144. tenisačice svijeta, sa 6:1, 6:7 (5), 3:6. Donna je tako propustila lijepu priliku za napredak na WTA listi jer ništa nije branila.

No, zato dalje ide Nikola Mektić u konkurenciji parova. On i Argentinac Zeballos u prvom su kolu sa 7:6 (1), 6:3 nadjačali Britance Edmunda i N. Skupskog. Nikoli je to 12. pobjeda ove godine (uz šest poraza) i sad je jako blizu svom najboljem dosadašnjem plasmanu - 11. mjestu.

A sutra kreće i Čilić. Kad bi se gledala samo statistika, onda bi naš najbolji tenisač morao imati miran početak turnira u Indian Wellsu. U prvom je kolu bio slobodan, a večeras ga u dvoboju drugog kola očekuje dvije godine mlađi (30-28) Srbin Dušan Lajović. S kojim se Marin sastajao dva puta (2014. u Zagrebu i 2016. u Miamiju) i oba je puta izlazio kao pobjednik.

Pobijedi li Srbina, Međugorac bi u trećem kolu na temelju “minulog rada” bio još veći favorit u mogućem susretu s Amerikancem Steveom Johnsonom protiv kojega ima odličnih 5-0, ali pozitivan je i s alternativom - Kanađaninom Denisom Šapovalovom, vodi 1-0.

Poznato je da se Marin oduvijek dobro nosio s Amerikancima. I protiv Andyja Roddicka imao je pozitivnih 2-1, a s ovima koji danas igraju ima učinak od čak 33-9 (protiv Querreya 6-1, Isnera 8-3, Harrisona 7-1, Younga 3-0...). Sa Srbima je Marin negativan, ali prije svega zahvaljujući velikom manjku u mečevima s Novakom Đokovićem (2-17). Sa svima ostalima je pozitivan: s Tipsarevićem 8-2, Troickim 6-5 itd.