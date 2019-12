U finalu Liverpool i Flamengo

U finalu klupskog svjetskog nogometnog prvenstva u Dohi 21. prosinca igrat će europski prvak Liverpool i južnoamerički prvak Flamengo.

Liverpool je u polufinalnom ogledu teškom mukom golom u sudačkoj nadoknadi pobijedio sjevernoameričkog prvaka Monterreya s 2-1, dok je Flamengo još u utorak svladao azijskog prvaka Al Hilal s 3-1.

"Redsi" su daleko teže nego što se očekivalo porazili "Rayadose", a pitanje pobjednika odlučio gol Roberta Firmina u prvoj minuti sudačke nadoknade. Meksički sastav se predstavio u dobrom svijetlu, ali ipak nije izdržao.

Europski prvak je poveo u 12. minuti golom Nabyja Keite nakon sjajnog proigravanja Mohameda Salaha, no samo dvije minute kasnije Monterrey je izjednačio preko Rogelia Funesa Morija. Pucao je Jesus Gallardo, Alison Becker je obranio, a Munes pospremio odbijanac.

Liverpool je u 74. minuti mogao do nove prednosti, no Divock Origi je promašio nemoguće. Kada se već činilo kako ćemo gledati produžetke, Liverpool je stigao do pobjede, a junak je bio Firmino koji je ušao u igru samo pet minuta ranije. Alexander Arnold je asistirao brazilskom napadaču koji je zabio za pobjedu engleskog sastava. Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nije nastupio zbog ozljede.

U drugom polufinalnom paru Flamengo je u utorak porazio Al Hilal s 3-1.

Saudijski sastav poveo je u prvom poluvremenu preko Al Dawsarija (18), no brazilski je velikan u nastavku stigao do preokreta. De Arrascaeta je u 49. minuti poravnao na 1-1, da bi pred kraj dvoboja golom Bruna Henriquea (78) i autogolom Alija Albulayhija (82-ag) Flamengo stigao do očekivane pobjede.

Za Liverpool će to biti drugo finale nakon što je 2005. izgubio od brazilskog Sao Paula, dok je Flamengo prvi put izborio finale.

U utorak je odigran i dvoboj za peto mjesto u kojem je prvak Afrike Esperance iz Tunisa svladao domaćeg predstavnika Al Sadd sa 6-2 (4-1).

Golove za Esperance postigli su Elhouni (6, 42, 74), Badri (13, 25-11m) i Derbali (87), dok su strijelci za Al Sadd bili Bounedjah (32-11m) i Al Heidos (49-11m).