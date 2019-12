Dani Olmo odbija ponudu Dinama, otkrivamo što mu savjetuju bliski ljudi

Pred Dinamom su još dvije utakmice do kraja polusezone, danas u 17.30 igra u Maksimiru s Lokomotivom, a u srijedu treba još odigrati zaostalu utakmicu s Rijekom koja također dolazi u Zagreb. Trener Bjelica pokušava fokus igračima skrenuti s ispadanja iz Europe na te dvije utakmice, nakon kojih će na odmor do 7. siječnja.

Stigla samo jedna ponuda

No, i prije odmora aktualizirat će se tema prijelaznog roka, uvijek zanimljiva u našem nogometu, pogotovu kad je o Dinamu riječ. Jer, plavi sad imaju nekoliko kapitalaca koji bi cijenom mogli rušiti klupske rekorde. Broj jedan je svakako Dani Olmo koji je na prvoj izlaznoj poziciji bio još prošlog ljeta. Dok su se plavi ljetos pripremali u Sloveniji, Olmo je oduševljavao u mladoj španjolskoj reprezentaciji, postao je najbolji igrač finala, osvojio Europsko prvenstvo.

– Objektivno, ne očekujem Danija više u našoj svlačionici, možda se vidimo samo kad se dođe pozdraviti – pričao nam je tada Bjelica.

I on i svi mi bili smo sigurni u to da će Olmo otići, ali na kraju je Španjolac još tu, odigrao je još jednu europsku sezonu s plavima jer prava ponuda za njega nije došla, ni dovoljno financijski jaka da bi zadovoljila Dinamo, a očito ni Dani nije bio zadovoljan klubovima koji su ga navodno htjeli.

Ispalo je to za Olmo prilično dobro, nastavio je igrati u Dinamu, pokazao se na toliko željenoj sceni Lige prvaka, svojim je igrama, i kao kapetan mlade španjolske vrste, zaslužio i prvi poziv i prvi nastup za A reprezentaciju svoje zemlje i u tom je debiju postigao i svoj prvi pogodak. Sve to dodatni su razlozi da za tog sjajnog igrača dođe i dobra ponuda, koja će zadovoljiti i Dinamo i Danija.

Hoće li se to dogoditi već u ovom zimskom prijelaznom roku ili tek na ljeto, vidjet ćemo. Sigurno je da mu je krasan pogodak volejem Manchester Cityju posljednji europski u dresu Dinama. Naime, Olmo s plavima ima ugovor još godinu i pol i da bi Dinamo masno zaradio morat će ga prodati već u siječnju jer bi mu na ljeto cijena mogla pasti s obzirom na to da bi ušao u zadnju godinu ugovora. A potencijalni kupci to znaju i igrat će na tu kartu, pokušat će sniziti cijenu jer ako ga Dinamo ne proda ni tada, sljedeće zime mogao bi dogovarati transfer bez odštete.

Idealno bi za Dinamo bilo kad bi Olmo prihvatio Dinamovu ponudu, vrlo visoku plaću i novi ugovor, tada bi plavi bili u sjajnoj pregovaračkoj poziciji s potencijalnim kupcima. No, taj ponuđeni ugovor već dugo stoji nepotpisan i teško da će ga Olmo i potpisati. A ljudi bliski Olmu drže da je za njega bolje da promijeni klub na ljeto, a ne već sad u zimskoj stanci. Jer, na ljeto se slažu nove momčadi, a da sad dođe u neki klub, ušao bi u već formiranu sredinu i teže bi se izborio za poziciju.

Imam ugovor s Dinamom

U svakom slučaju, bit će zanimljivo pratiti koji će se klubovi doista javiti s ozbiljnom ponudom, a nije sporno da će mediji iz raznih zemalja, pa i iz Hrvatske, svaki dan “pronaći” neki novi klub za tog sjajnog igrača. On sam ne želi baš govoriti o tome, španjolskim je medijima rekao da bi bilo lijepo kad bi se vratio u Španjolsku, nakon utakmice sa Cityjem rekao je samo kratko kako ima ugovor s Dinamom.

– Vidjet ćemo što će biti – dodao je o toj temi.

Tijekom ove polusezone spominjali su se brojni europski velikani (Milan, Barcelona, Real, Ajax, Borussia (D)..., a stigla je samo ponuda od Borussije (M) od 15 milijuna. Sad je, navodno, Atletico spreman poslati ponudu. Odnosno razgovarati s Dinamom i Olmovim zastupnicima jer tek kad se sve dogovori piše se ponuda.

Olmo se odlično nosio sa svim tim pričama o transferu, normalno je radio, trenirao, igrao i bio važan kotač u Bjeličinoj formaciji s kojom je i dohvatio Ligu prvaka i igrao u njoj na visokoj razini. Na Transfermarktu došao je do vrijednosti od 30 milijuna eura, toliko bi plavi mogli i dobiti za njega iako se spominjalo i 40 milijuna eura.

