Tudor opet pod paljbom kritika: Hrvat je bahat i bez poštovanja prema igračima

Hrvatski trener Igor Tudor nema mira od kada je došao na vruću klupu francuskog velikana Marseillea.

Iako je odlično otvorio sezonu s dva slavlja i remijem, stalno mu nešto spočitavaju. Prvo je bio kritiziran zbog lošeg odnosa prema mlađim igračima, sada mu javnost zamjera ostavljanje kapetana Payeta na klupi.

Idol navijača nije započeo niti jednu od uvodne tri utakmice Marseillea, što se nije posebno svidjelo tribinama Velodromea. Kritikama se pridružio i nekadašnji nogometaš Jerome Rothen, bivši igrač PSG-a te Monaca.

- Tudor je tu da predstavi svoje ideje, ali je on prenagao. Na krivi način priča s ljudima, to se jasno vidi u Marseilleu, posebno kod Payeta. Igrači protestiraju. Svi u klubu se žale na tretman kod Tudora, on ima nastup koji je pomalo bahat i bez poštovanja. - rekao je Rothen.

>> Pogledajte: Ovo što radi Luka Modrić je nevjerojatno, a uskoro će napuniti 37 godina