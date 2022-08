Igrač stao u Tudorovu obranu: Samo zna što želi i ne smijemo se smijati, on nije tiranin

Situacija s hrvatskim trenerom Igorom Tudorom u Marseilleu glavna je tema francuskog nogometa već gotovo tjedan dana. Uoči otvaranja prvenstva protiv Reimsa klub je u svojevrsnoj krizi. Tudor je na pripremama razljutio igrače, pa su oni organizirali pobunu i zatražili razgovor s predsjednikom kluba.

Posljednji veliki sukom imao je s Matteom Guendouzijem koji je tijekom pripremne utakmice protiv Milana, točnije u poluvremenu, imao velik sukob s Tudorom, čak je i otišao sa stadiona bez dopuštenja, debelo prije ostalih igrača.

Sukobe s Tudorom su već prije toga imali Cengiz Under, Gerson i Jordan Amavi, a zbog agresivnog Tudorovog ponašanja je nakon samo tjedan dana iz kluba otišao i pomoćni trener Mauro Camoranesi

Foto: Will Matthews/PRESS ASSOCIATION Marseille Manager, Igor Tudor, looks on during a pre-season friendly match at Riverside Stadium, Middlesbrough. Picture date: Friday July 22, 2022. Photo: Will Matthews/PRESS ASSOCIATION

Međutim, nakon nekoliko dana pukih kritika i negativnih reakcija na Tudora, javio se nogometaš Marseillea Valentin Rongier koji nema nikakav problem s Tudorovim načinom vođenja momčadi.

- Trener voli da se zna red i da je sve ozbiljno. Kad smo na terenu, ne smijemo se smijati. On je tip koji želi da sve bude kako je zamislio, s velikim intenzitetom. I ne, on nije tiranin - rekao je desni bočni Marseillea

Dodajmo kako je u Marseille stiglo veliko pojačanje, a to je Jordan Veretout koji je u posljednje tri godine bio glavni veznjak Rome. Navijači Rome snažno žale za njim, za njih je s pozicije zadnjeg ili centralnog veznog u 98 nastupa upisao 20 pogodaka i 10 asistencija.