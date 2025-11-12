Tudor i Jurić rušili su negativne rekorde, evo zašto su zasluženo potjerani iz talijanskih velikana

Tri hrvatska trenera počela su ovu sezonu na klupama klubova iz pet najjačih europskih nogometnih liga: Niko Kovač u Borussiji Dortmund, Igor Tudor u Juventusu i Ivan Jurić u Atalanti. Tek smo u prvoj polovini studenoga, a već su dvojica, Tudor u Juveu i Jurić u Atalanti, dobila otkaze.

Hrvati u vrhu po otkazima

Ukupno gledano, u 96 klubova koji se ove sezone natječu u ligama petice vidjeli smo 13 smjena trenera. Među tih 13 smijenjenih trenera tri su države zastupljene dvjema smjenama. Uz Hrvatsku se s dva smijenjena trenera na neslavnom vrhu ove ljestvice nalaze Portugal (otkazi Nunu Espiritu Santu u Nottinghamu i Vitoru Pereiri u Wolverhamptonu) te Nizozemska (otkazi Eriku ten Hagu u Leverkusenu i Paulu Simonisu u Wolfsburgu). Međutim, i Portugal i Nizozemska imaju znatno veći broj trenera u ligama petice, pa je tako Hrvatska na daleko prvom mjestu po udjelu svojih trenera u ligama petice koji su dobili otkaze, sa 67 posto.

Gledajući trendove i brojke, ne može se reći da su otkazi hrvatskim trenerima u Italiji iznenađujući. Jurić je u Atalanti morao popuniti iznimno velike cipele: naslijediti devetogodišnji mandat Giana Piera Gasperinija, koji je Atalantu trajno izdignuo iz momčadi s donjeg dijela ljestvice u gotovo pa konstantnu top 4 ekipu. Ne samo to, Atalanta je pod Gasperinijem osvojila i europski trofej, naslov prvaka u Europskoj ligi, pa je i normalno da su proteklih godina apetiti navijača porasli te da mandat od samo četiri pobjede u 15 utakmica nikako ne može biti zadovoljavajući.

Kad gledamo Tudorove brojke, dolazimo do možda čak i poraznijeg zaključka. Njegov mandat u Juventusu je, rezultatski gledano (1,58 bodova po utakmici) najneuspješniji stalni mandat nekog trenera još tamo od mandata Alberta Zaccheronija iz proljeća 2010. godine. Dakle, svih sedam mandata koji su došli prije Tudorova (Thiago Motta, Andrea Pirlo, Maurizio Sarri, Antonio Conte, Luigi Delneri i dva mandata Massimiliana Allegrija) imalo je uspješniji učinak nego splitski stručnjak. Dodajmo uz to i negativni niz pod Tudorom od osam utakmica bez pobjede, što je najduži niz bez pobjede za Juventus još od 2009. godine.

Ono što je specifično kod otkaza Tudoru i Juriću jest to da oni u Torinu i Bergamu nisu dobili svoje papire isključivo zbog nedovoljno dobrih rezultata iako je to bio glavni razlog. Jurić je imao nekoliko manjih incidenata s igračima, koji su zabilježeni na kameri, a najviše je kontroverze prouzročio fizički obračun s najvećom klupskom zvijezdom, Ademolom Lookmanom. Nigerijac je prilikom izlaska iz igre na utakmici protiv Marseillea bio vidljivo nezadovoljan te odbio pružiti ruku Juriću, da bi Jurić krenuo rukom na Lookmana i zahvatio ga po ramenu, a sve se to vidjelo već i u prijenosu uživo. Već je tada Jurić zbog slabih rezultata bio na tankom ledu, a ova gesta dodatno ga je pogurala u provaliju.

Kovač vrlo uspješan

Ni Tudorov mandat nije bio bez kontroverzi, no ipak je riječ o nešto drukčijem tipu problema. U nekoliko navrata klub je Tudoru radio iza leđa. Generalni direktor kluba i čovjek zadužen za regrutaciju novih igrača Daniel Comolli totalno je ignorirao bilo koji Tudorov prijedlog i ideju te je odabirao igrače bez ikakvih konzultacija s hrvatskim trenerom. Također, Juventus je u rujnu zaposlio Darrena Burgessa na novoj, izmišljenoj poziciji "direktora za izvedbu" koja je služila kako bi se nadgledalo trenera, a Tudoru je smetalo što je takva odluka donesena bez ikakvih konzultacija s njim. Već mjesecima je povjerenje između Tudora i klupske uprave bilo jako narušeno, a talijanski mediji izvještavaju da Tudor o tim stvarima nije šutio te se nije ustručavao verbalno obračunavati s nadležnima.

Za razliku od Tudora i Jurića, bivši izbornik hrvatske reprezentacije Niko Kovač na mjestu trenera Borussije Dortmund nema razloga za brigu. Kovač je po učinku (2,02 boda po utakmici) bolji od posljednjih šest trenera Borussije Dortmund (Nuri Sahin, Edin Terzić, Marco Rose, Lucien Favre, Peter Stöger i Peter Bosz). Posljednji trener Borussije koji je imao bolji učinak od Kovača bio je Tomas Tuchel (2,12 bodova po utakmici), čiji je mandat trajao od 2015. do 2017. godine. Kovačev dosadašnji omjer čak je bolji i od omjera Jürgena Kloppa (1,91 bod po utakmici), koji je osvajao naslove u Bundesligi.