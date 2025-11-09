Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SERIE A

Inter pobijedio Lazio i preuzeo vrh ljestvice: Nastupili Sučić i Bašić

Serie A - Inter Milan vs Lazio
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.11.2025.
u 23:00

Inter sada vodi sa 24 boda koliko ima i Roma koja je pobijedila Udinese sa 2-0

U derbiju 11. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Lazio sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti utakmice golom Lautara Martineza. Bio je to prvi gol koji je rimski sastav primio nakon četiri utakmice.

Posljednji ligaški gol Lazio je primio u 90. minuti utakmice protiv Torina koja je završila 3-3. Potom je sačuvao nedirnutu mrežu u susretima protiv Atalante (0-0), Juventusa (1-0), Pise (0-0) i Cagliarija (2-0). Sjajnu seriju je prekinuo Martinez u trećoj minuti dvoboja.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

Pobjedu "Nerazzurra" potvrdio je Ange Bonny u 62. minuti. Gosti su najbliže pogotku bili u 77. minut kada je Mario Gila pogodio stativu.

Interu je to bila četvrta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, te 10. u zadnjih 11 susreta. S druge strane Lazio je upisao prvi poraz u posljednjih sedam susreta. Zadnji poraz "nebesko-plavi" doživjeli su 21. rujna u derbiju od Rome (0-1).

Petar Sučić je za Inter igrao do 56. minute, dok je Toma Bašić za goste igrao cijeli susret.

Inter sada vodi sa 24 boda koliko ima i Roma koja je pobijedila Udinese sa 2-0. Strijelci za rimski sastav bili su Lorenzo Pellegrini u 42. minuti iz jedanaesterca, te Zeki Celik u 61. minuti.

Identičnim rezultatom Bologna je porazila Napoli. Domaćin je oba gola zabio u drugom dijelu, a strijelci su bili Thijs Dallinga u 50. i Jhon Lucumi u 66. minuti. Nikola Moro je za pobjednički sastav zaigrao od 81. minute.

Genoa i Fiorentina su remizirale 2-2. Domaćin je poveo, Fiorentina je okrenula rezultat s dva gola, da bi Genoa zabila za 2-2.

Golove za domaći sastav zabili su Leo Ostigard (15) i Lorenzo Colombo (60), a za goste Albert Gudmundsson (20-11m) i Roberto Piccoli (57). Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za "viole".

U prvom nedjeljnom susretu Sassuolo je na gostovanju sa 3-0 pobijedio Atalantu, koju vodi Ivan Jurić.

Dvostruki strijelac za Sassuolo bio je Berardi (29-11m, 66), a jedan gol postigao je Pinamonti (47). U domaćem debaklu Atalante, veznjak hrvatske reprezentacije Mario Pašalić odigrao je čitav susret.

Inter vodi sa 24 boda koliko ima i Roma, ali uz slabiju razliku pogodaka. Milan i Napoli imaju po 22 boda, dok je Bologna peta sa 21 bodom.

Ključne riječi
Toma Bašić Petar Sučić Lazio Inter Serie A

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja