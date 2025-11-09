Inter pobijedio Lazio i preuzeo vrh ljestvice: Nastupili Sučić i Bašić

U derbiju 11. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Lazio sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti utakmice golom Lautara Martineza. Bio je to prvi gol koji je rimski sastav primio nakon četiri utakmice.

Posljednji ligaški gol Lazio je primio u 90. minuti utakmice protiv Torina koja je završila 3-3. Potom je sačuvao nedirnutu mrežu u susretima protiv Atalante (0-0), Juventusa (1-0), Pise (0-0) i Cagliarija (2-0). Sjajnu seriju je prekinuo Martinez u trećoj minuti dvoboja.

Pobjedu "Nerazzurra" potvrdio je Ange Bonny u 62. minuti. Gosti su najbliže pogotku bili u 77. minut kada je Mario Gila pogodio stativu.

Interu je to bila četvrta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, te 10. u zadnjih 11 susreta. S druge strane Lazio je upisao prvi poraz u posljednjih sedam susreta. Zadnji poraz "nebesko-plavi" doživjeli su 21. rujna u derbiju od Rome (0-1).

Petar Sučić je za Inter igrao do 56. minute, dok je Toma Bašić za goste igrao cijeli susret.

Inter sada vodi sa 24 boda koliko ima i Roma koja je pobijedila Udinese sa 2-0. Strijelci za rimski sastav bili su Lorenzo Pellegrini u 42. minuti iz jedanaesterca, te Zeki Celik u 61. minuti.

Identičnim rezultatom Bologna je porazila Napoli. Domaćin je oba gola zabio u drugom dijelu, a strijelci su bili Thijs Dallinga u 50. i Jhon Lucumi u 66. minuti. Nikola Moro je za pobjednički sastav zaigrao od 81. minute.

Genoa i Fiorentina su remizirale 2-2. Domaćin je poveo, Fiorentina je okrenula rezultat s dva gola, da bi Genoa zabila za 2-2.

Golove za domaći sastav zabili su Leo Ostigard (15) i Lorenzo Colombo (60), a za goste Albert Gudmundsson (20-11m) i Roberto Piccoli (57). Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za "viole".

U prvom nedjeljnom susretu Sassuolo je na gostovanju sa 3-0 pobijedio Atalantu, koju vodi Ivan Jurić.

Dvostruki strijelac za Sassuolo bio je Berardi (29-11m, 66), a jedan gol postigao je Pinamonti (47). U domaćem debaklu Atalante, veznjak hrvatske reprezentacije Mario Pašalić odigrao je čitav susret.

Inter vodi sa 24 boda koliko ima i Roma, ali uz slabiju razliku pogodaka. Milan i Napoli imaju po 22 boda, dok je Bologna peta sa 21 bodom.