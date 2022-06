Tucak: Na ovako grubu igru u kojoj nam Japanci kidaju glave ne mogu ostati ravnodušan

Hrvatska vaterpolska reprezentacija slavila je u posljednjem dvoboju skupine B Svjetskog prvenstva u Mađarskoj protiv Japana. Hrvatska je loše otvorila utakmicu, a Japanci su to iskoristili te, dok su još imali snage fizički parirati našim vaterpolistima, vodili su 9:7. U nastavku se Hrvatska pribrala, Tucak je ponovno razbudio svoje momke i Hrvatska je probila japanski visoki presing što je rezultiralo uvjerljivom pobjedom.

Kako Njemačka nije napravila iznenađenje protiv Grčke (poraz 16:8), hrvatski vaterpolisti su završili drugi u skupini i igrat će u osmini finala.

- Ispoštovali smo one dogovore samo na početku, dok smo bili svježi. Onda je nekoliko pogrešnih pasova, kontranapadi Japana i još neke stvari, unijelo nervozu u našu igru. Ipak, dobro da je bila i takva, stresna utakmica, da smo ju pošteno odradili, iako... Ne volim komentirati suđenje i nikada neću, ali ovakav omjer faulova, dopuštanje ovako grube igre u kojoj Japanci "kidaju glavu" i to im se dopušta… To je bila borba za život. Mi, koji bježimo od lopte samo da ne bi bilo faulova, da s ovoliko osobnih završimo. To me uistinu ne ostavlja ravnodušnim - rekao je izbornik Ivica Tucak.

- Prve dvije akcije su nam bile jedino dobro što smo odigrali u prvom poluvremenu. Nismo se nikako uspjeli prilagoditi na njihovu igru, odvojiti dvije linije napada što smo dogovarali i sami sebi smo napravili probleme. Curilo je sa svih strana. Drugi dio je već bio puno bolji, kada smo stekli prednost, pretvorilo se u laganu utakmicu za nas. Ostaje malo žal, ali ništa... Gledamo prema sljedećem suparniku, osmina finala i naravno idemo to pobijediti - rekao je igrač utakmice Ivan Krapić koji je postigao pet pogodaka.

Dio preokreta u drugom dijelu bilo je i uvođenje u bazen drugog golmana Tonija Popadića.

- Čestitam suigračima na pobjedi. Ovo nikako nije bila lagana utakmica, nezgodan suparnik. Mislim da su Grci imali čak i malu sreću ili prednost što su se spremali s njima. Nama su velika nepoznanica jer osim Inabe ne znam je li itko još igra u Europi. Teško ih je ‘snimiti’, vidjeti, a igraju specifičan vaterpolo. Sve suprotno od onog na što smo mi naviknuli. U prvom poluvremenu nismo imali ni sreće, malo su ih i suci “pogurali” pa je to završilo onako kako je izgledalo. Ali, mi smo zaista od početka rekli da idemo pobijedit, pa ako usput stignemo onih 12 razlike odlično.

- Tražili smo plus 12, ušli smo odlično s 2:0 i mislili smo stvarno da možemo zamišljeno učiniti, ali ušli smo u neki njihov ritam. Gubili smo lopte u toj nekoj od njih nametnutoj grčevitoj borbi, plus plivanje preko glave u kontru. Dobivali smo i glupa isključenja, ali kasnije kada smo se pribrali, pokazali smo da smo klasa više - rezimirao je najmlađi hrvatski vaterpolist u Debrecenu Marko Žuvela.