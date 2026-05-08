Dok EU okreće leđa Trumpu, ova zemlja mu sprema kraljevski doček: Gradi se nova glavna utvrda MAGA pokreta u Europi

Dok se veći dio Europske unije postupno okreće od američkog predsjednika Donalda Trumpa, Politico piše da Grčka zauzima suprotan smjer i sve otvorenije gradi političke i gospodarske veze s krugovima bliskima pokretu MAGA (Make America Great Again). Američka veleposlanica u Ateni Kimberly Guilfoyle potaknula je ideju da Trump ovog ljeta održi govor na Akropoli povodom 250. obljetnice američke neovisnosti. “Svi bismo to voljeli, zar ne?”, poručila je, prema navodima autora. Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis istodobno naglašava povijesne veze između dviju zemalja, ističući ulogu grčkih mislilaca u oblikovanju američkih utemeljiteljskih ideja, dok Trumpu nudi “toplu dobrodošlicu” u slučaju posjeta. Trump, s druge strane, Grčku opisuje kao “fantastičnu”, a Mitsotakisa kao “sjajnog tipa”, u trenutku kada se njegovi odnosi s dijelom europskih lidera dodatno kompliciraju.

Za Mitsotakisa posjet Trumpa znači mnogo više od puke slike u javnosti. Grčka vlada vidi Sjedinjene Države – sa svojom velikom pomorskom bazom na Kreti – kao krajnjeg jamca sigurnosti protiv turske invazije te želi osujetiti povremenu "romansu" između Trumpa i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Zato Grčka ulaže velike uloge u Ameriku i kroz poslovne ugovore, sklapajući povijesne energetske sporazume i osiguravajući velika američka ulaganja u luke. Ove vojne i komercijalne veze između Washingtona i Atene poduprte su i sve snažnijim ideološkim usklađivanjem, dok Mitsotakisova konzervativna stranka Nova demokracija skreće dalje udesno. To je značilo da Nova demokracija naglašava svoju oštru liniju prema migracijama i teme bliske MAGA pokretu, poput kršćanstva, grčke civilizacije i europskog identiteta. Visoki dužnosnici stranke i grčki obožavatelji Trumpa koriste svoj trenutak, družeći se s dužnosnicima MAGA-e koji sada redovito defiliraju Grčkom.

Od svog dolaska krajem prošle godine Guilfoyle je privukla ogromnu medijsku pozornost glamuroznim snimanjima, gostovanjima u TV emisijama i svečanim galama. Bivša voditeljica Fox Newsa i tužiteljica, koja je nekoć bila u braku s guvernerom Kalifornije Gavinom Newsomom i bila u vezi s Donaldom Trumpom mlađim, od samog je početka pokazala da će naglasak staviti na snažne ekonomske veze. Tijekom njezina prvog tjedna na dužnosti Grčka je potpisala ugovor s američkim energetskim divom ExxonMobilom o početku bušenja u podmorju – što je prvi takav projekt u zemlji u više od 40 godina. Nekoliko dana kasnije Atena i Kijev sklopili su sporazum o uvozu američkog ukapljenog prirodnog plina (LNG) kako bi pomogli Ukrajini u zimskim potrebama, čime je Grčka postala prva zemlja EU-a koja sudjeluje u naporima Washingtona da zamijeni "svaku zadnju molekulu ruskog plina" američkim LNG-om.

U svom prvom intervjuu u Grčkoj razljutila je Kinu, nazvavši njezino vlasništvo nad lukom Pirej "nesretnim" i predložila da se to "riješi" – sugerirajući potencijalnu prodaju. Grčka vlada brzo je ubrzala planove za novu luku uz američku potporu u Elefsini, blizu Atene. Oporba je taj potez osudila kao netransparentan i politički motiviran, dok su analitičari rekli da stvaranje nove velike luke, udaljene samo 20-ak km od Pireja, nije financijski ni ekološki održivo. "Svaki dan kad se probudim, tražit ću način da proguram američke interese, novac i infrastrukturu, da surađujem s Grčkom i ostatkom naših saveznika u ovoj regiji, a to znači vrlo agresivno suzbijanje kineskih interesa", rekla je Guilfoyle ranije ove godine.

Ključno je što je opisala i svoje bliske veze s vladinim dužnosnicima, napomenuvši da s Mitsotakisom otvoreno razgovara tri do četiri puta tjedno. "Pošaljem mu poruku i razgovaramo telefonom. On uistinu podržava SAD i želi to dokazati." Dodala je i da svakodnevno razgovara s drugim ministrima koji se uvijek javljaju na njezine pozive. "Nije bitno je li vikend; ako se nađemo kod mene doma, oni se pojave", dodala je. Godišnji ekonomski forum u Delphima postao je glavno okupljalište za MAGA figure i utjecajne osobe. Među onima koji su krajem travnja doputovali na obronke planine Parnas bili su: američki veleposlanik pri EU Andrew Puzder, Christos Marafatsos iz lobističke skupine "Greeks for Trump", Paul Dans, arhitekt Projekta 2025., i Scott Atlas, Trumpov savjetnik tijekom pandemije. "Grčka se nametnula kao jedan od najvećih saveznika Sjedinjenih Država u drugom mandatu predsjednika Trumpa", rekao je Matthew Boyle s desničarske platforme Breitbart, koji je postao redoviti gost grčkih panela.

Iako je Mitsotakis oduvijek podržavao snažne veze sa SAD-om, nakon pobjede Trumpa grčki konzervativni tabor morao je požuriti kako bi se uskladio s novom administracijom. Oporba ga je kritizirala zbog ranije percipirane bliskosti s Kamalom Harris, nazivajući ga "nepoželjnim" kod Trumpa. To je potaknulo ministre Nove demokracije da pokrenu vlastitu ofenzivu u stilu MAGA-e. Ministar zdravstva Adonis Georgiadis, kojeg oporba naziva "Trumpovim imitatorom", više je puta hvalio politiku američkog predsjednika, a ministar migracija Thanos Plevris izjavio je da su američki glasači glasovali protiv "woke" agende. Čini se da se Mitsotakisov brzi zaokret prema Trumpu isplaćuje, posebno ako dođe do najavljenog posjeta. U nedavnom intervjuu za Breitbart, Mitsotakis je obećao da će se Trump u Grčkoj osjećati kao kod kuće: "Grci se jako ponose svojim gostoprimstvom."