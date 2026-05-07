Hrvatski svećenik upozorio na 'sotonsku krunicu': Pazite ako vidite ove simbole, unosi razdor u obitelj'

Objava katoličkog svećenika Siniše Štambuka o navodnim “sotonskim krunicama” izazvala je velik broj reakcija na društvenim mrežama. Štambuk je na Facebooku podijelio fotografiju s upozorenjem o simbolima koji se, prema njegovim tvrdnjama, mogu pojavljivati na krunicama i nabožnim predmetima koje povezuje sa sotonističkom simbolikom, nakon čega je dodatno pojasnio svoju objavu i motive zbog kojih ju je objavio.

Na fotografiji koju je objavio stoji naslov “OPREZ: KAKO PREPOZNATI SOTONSKU KRUNICU”, uz popis obilježja za koja tvrdi da mogu biti znak upozorenja. Među njima su simboli sunčevih zraka u kutovima križa, izostanak natpisa “INRI”, zmija omotana oko križa, trn iza Kristova lika te činjenica da su takve krunice često izrađene od plastike ili materijala niže kvalitete. "Ovi znakovi pomažu vjernicima prepoznati i izbjeći predmete koji su u suprotnosti s istinskom katoličkom vjerom"; stoji na fotografiji. U opisu objave pozvao je pratitelje da provjere svoje krunice, “bez obzira na to gdje su kupljene ili tko ih je poklonio”, navodeći kako netko tko “ne obraća pažnju na detalje” može nesvjesno kupiti ili darovati takav predmet.

Nakon brojnih reakcija i komentara Štambuk se ponovno oglasio na Facebooku kako bi dodatno pojasnio svoje tvrdnje. Naveo je da cilj njegove objave nije “pokazati da je molitva krunice nešto sotonsko”, “uvrijediti ili poniziti bilo koga” niti tvrditi da su “sve krunice takve”. Istaknuo je kako je smisao njegove objave upozoriti ljude koji kupuju ili mole krunicu na, kako tvrdi, “moguću opasnost”. Prema njegovim riječima, određeni križevi i medaljice “namjerno se dizajniraju, proizvode i posvećuju đavlu”, a pojedini predmeti, tvrdi, prolaze i “sotonističke ili magijske obrede”. Naveo je kako takvi predmeti mogu unositi “nered, neslogu i razdor” u živote ljudi koji ih posjeduju ili nose.

Štambuk je opisao i iskustvo iz Međugorja od prije nekoliko godina, kada mu je, kako tvrdi, dvoje ljudi pokazalo više kupljenih krunica i medaljica sa simbolima koje smatra problematičnima. Naveo je i da je o tome razgovarao sa svećenikom kojeg opisuje kao teološki stručnog za takva pitanja. U nastavku objave dodao je kako određene izmjene simbola na nabožnim predmetima mogu biti povezane s privatnim objavama ili ukazanjima koje Crkva priznaje ili dopušta, no upozorio je da “nije dopušteno štancati takve stvari po vlastitom nahođenju”. "Kao katolički svećenik, iako slab i manjkav, osjećam dužnost o tome obavijestiti katoličke vjernike i na to ih upozoriti", napisao je. Na kraju se osvrnuo i na reakcije koje je njegova objava izazvala, navodeći kako su mu neki korisnici društvenih mreža pripisali tvrdnje koje, kako kaže, nije iznio.