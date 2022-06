Trofejna hrvatska braća: Neka nas uhvati tko može

Braća Sinković izborila su pobjedu i u drugoj regati Svjetskog kupa održanoj u Poznanju. Nakon uvjerljivih prolaza kroz četvrtfinale i polufinale, Valent i Martin su s velikim autoritetom odvezli finalnu utrku i izborili svoju 21. pobjedu u ovom natjecanju.

Ispred drugih 20 metara

Hrvatska posada autoritativno je slavila ispred poljskog dvojca na pariće, kojem je u završnici umakla 20 metara, te ispred Australaca i Nizozemaca koji su podijelili treće mjesto.

– Kontrolirali smo utrku. Znali smo da imamo najbolji start i da se ne smijemo uzbuđivati ako netko kroz sredinu utrke pokuša napasti jer smo znali da kada dignemo broj zaveslaja da ćemo bez poteškoća moći ubrzati čamac. Uhvatili smo bolju plovnost čamca i bolju skupnost u čamcu. Doista smo dobar posao napravili između Beograda i Poznanja – bio je komentar štrokera u čamcu Valenta Sinkovića.

Oko vidljiva napretka s njim se suglasio i brat mu Martin:

– Ovo je bilo na tragu onoga što smo htjeli, a ja se nadam da će biti još bolje na trećem Svjetskom kupu u Luzernu te na EP-u u Münchenu i SP-u u Račicama. Znamo da još nismo na našoj najvišoj razini, u tehničkom smislu.

A ta razina veslanja im je između 2012. i 2016. omogućila 29 pobjeda u nizu.

– Ovo je bilo slično onome u najboljim danima s tim da mi, uvjeren sam, možemo još bolje – kazao je Valent, a na tragu tog razmišljanja bio je i Martin:

– Mislim da možemo biti o bolji no što smo bili. Ne kažem da hoćemo, no ja se osjećam tjelesno nikad bolje, a tehnički se možemo popraviti. I veslanje u dvojcu bez kormilara nam je iskustvo koje će nam dobro doći. Malo smo produžili zaveslaj, a čini mi se i da smo u čamcu opušteniji, a samim time i mekanije veslamo.

Inače, u ovoj utrci nije bilo nijedne medaljaške posade s OI u Tokiju, ni zlatnih Francuza Boucherona i Androdiasa, ni srebrnih Nizozemaca Twellaara i Broenika ni brončanih Kineza Liua i Zhanga, svjetskih prvaka iz 2019.. U postolimpijskoj godini se, očito, najviše kombinira.

– Nizozemac Twellaar i Francuz Androdias ovdje su vozili samac i osvojili prvo i drugo mjesto, no vjerujem da će se do kraja sezone pojaviti u dvojcima na pariće. Najjači Kinez okončao je karijeru, no i očekujemo da će nam konkurenti biti i Australci – prenio nam je Valent.

Slijedi regata u Luzernu

Sinkovići se iz Poljske vraćaju danas i već sutra će, uvjereni smo, biti na Jarunu.

– Sada ćemo se u Zagrebu spremati za Svjetski kup u Luzernu, a nakon toga ćemo pripreme za Prvenstvo Europe raditi na Perući. Imamo još prostora, osjećamo to, pa ćemo raditi jako. Mi uvijek želimo biti što bolji mi, a ako netko može, neka nas uhvati.