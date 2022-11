Trenutak istine za rukometašice Hrvatske, gdje gledati ključnu utakmicu?

Rukometašice Hrvatske danas u Ljubljani igraju ključnu utakmicu u skupini na Europskom prvenstvu. Naime, pobjedom nad Mađarskom prenijele bi u drugi krug dva boda, a s dva boda još imamo kakve-takve šanse da se domognemo polufinala. U slučaju poraza ostaje nam još samo susret sa Švicarskom (utorak), a pobjednik tog susreta plasirat će se u drugi krug, ali bez ijednog boda ili, u prijevodu, bez ikakve šanse da se domogne polufinala.

'Igraju brzo, puno trče...'

– Gledao sam uživo drugo poluvrijeme utakmice Mađarska – Švicarska i, naravno, kasnije sam pogledao snimku prvog poluvremena. Mađarska je spoj iskustva i mladosti. Istina, ima dosta mladih igračica koje su sa sadašnjim izbornikom Golovinom osvajale medalje na svjetskim i europskim juniorskim prvenstvima. Imaju odličnu vratarku Szikoru, koja ove sezone brani sjajno u njemačkom Bietigheimu. Doduše, protiv Švicarki je imala tek tri obrane, ali to ništa ne znači. Igraju jako brzo, puno trče i brzo završavaju svoje napade. Dobro smo ih proučili, dobro znamo što nam ovaj susret donosi. Idemo ih probati pobijediti kao prije dvije godine, kada smo ih također svladali u skupini – rekao je Nenad Šoštarić, izbornik Hrvatske.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 04.11.2022., Arena Stozice, Ljubljana, Slovenija - EHF Europsko prvenstvo rukometasica, skupina A, 1. kolo, Norveska - Hrvatska. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Mađarska ima četiri medalje s europskih prvenstava. Bile su zlatne 2000. godine u Rumunjskoj kada su u finalu, nakon produžetaka, pobijedile Ukrajinu. Brončane su bile 1998., 2004. i 2012. godine. Dakle, na medalju čekaju punih deset godina. Sastav naših sjevernih susjeda dosta se promijenio u posljednjih 365 dana. Najprije je na klupu te ekipe sjeo Vladimir Golovin. A on je mađarsku juniorsku reprezentaciju 2018. doveo do naslova svjetskih, a 2019. i europskih prvakinja. I naravno da je u A selekciju sada povukao veći dio tih igračica. Pri tome je, dakako, sačuvao dio iskusnih igračica koje su nosile mađarsku reprezentaciju posljednjih nekoliko godina na velikim natjecanjima, a posebno njihove udarne klubove poput Gyora, Ferencvarosa, Debrecena… Na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2021. godine bio je deseti, što je najbolji mađarski rezultat na tim natjecanjima od 2013. godine. S 51 pobjedom na europskim prvenstvima do sada, Mađarska je treća zemlja po uspješnosti. Bolje su samo ekipe Norveške i Danske.

– Za ovu generaciju mađarskih igračica ovo je prvo veliko natjecanje i sigurno je da će i one htjeti napraviti nešto dobro. I njima je cilj plasirati se bolje nego prije dvije godine kada su bile desete – dodao je Šoštarić.

Ovo će nam biti sedmi međusobni susret. Zanimljivo je da svaka reprezentacija ima po tri pobjede i nijedna utakmica nije završila neodlučeno. Pobijedili smo ih na zadnjem EP-u, također u skupini (24:22).

S velikim nestrpljenjem očekujemo vijesti oko Katarine Pavlović. Šanse da nastupi dosta su velike i njezinim dolaskom dobit ćemo pravog šutera na desnoj strani. U tom slučaju, bude li u sastavu, ona će i početi susret umjesto Dore Krsnik – kaže Šoštarić.

Kristina Prkačin ostaje kao prvi izbor na lijevom vanjskom?

– Za sada je to tako. Kristina je pokazala odličnu formu u pripremama i prijateljskim susretima protiv Slovenije. Protiv Norveške kao da se plašila, nije uzimala puno šutova. No vjerojatno joj je, kao i većini ostalih naših igračica, u glavi bilo da igraju protiv jake, prejake Norveške. Mislim da će moje igračice biti puno opuštenije protiv Mađarske, protiv reprezentacije s kojom se itekako mogu nadigravati – govori izbornik.

Ćamila uz bubnjeve

Larissa Kalaus prije dvije godine bila je otkriće, no dugačka stanka zbog ozljede napravila je svoje.

– Nažalost, Larissa nije na sto posto. Nema je potrebe forsirati, njezin povratak mora biti polagan i trebat će još vremena da dođe u željenu formu. Opet, vjerujem da će nam i na ovom turniru biti od velike pomoći. Vjerujem da ćemo danas odigrati puno bolje jer djevojke su svjesne važnosti susreta, ali i da se stalno moraju dokazivati. Nadam se da će doći još više naših navijača s obzirom na to da je neradni dan, nedjelja. Trebat će nam pomoć s tribina – zaključio je Šoštarić.

Jedna od navijačica u Stožicama protiv Norveške bila je Ćamila Mičijević.

– Čula sam da je bila blizu bubnjeva, ha ha. Da, čule smo naše navijače, kojih je došao velik broj na susretu protiv Norvežanki. Dobro je da je Ćamila tu. Njezina energija itekako nam treba. Ali, trebaju nam i njezini savjeti. Doduše, mene nema što savjetovati jer sam vratarka, ali ove mlađe igračice mogu od nje puno troga naučiti – rekla je Ivana Kapitanović.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 04.11.2022., Arena Stozice, Ljubljana, Slovenija - EHF Europsko prvenstvo rukometasica, skupina A, 1. kolo, Norveska - Hrvatska. Camila Micijevic Photo: Igor Soban/PIXSELL

Utakmica protiv Mađarske jako je važna?

– Jako dobro to znamo, svjesne smo toga. Dobro je da smo prvo igrali protiv Norveške, protiv najjače reprezentacije. Za nas EP počinje s današnjom utakmicom. Znamo da, ako želimo daleko, moramo pobijediti – zaključila je Kapitanović.

Utakmica počinje u 18 sati uz prijenos na RTL 2 televiziji.

Standings provided by Sofascore

>> VIDEO: Izjava izbornika Hrvoja Horvata na okupljanju rukometne reprezentacije uoči kvalifikacija za EP 2024.