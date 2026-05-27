Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMA KONTROVERZE

Hrvatski trener otišao sa stadiona usred meča svoje igračice: Ona otkrila zašto ju to nije iznenadilo

French Open
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.05.2026.
u 20:37

Iza nje nije najbolja sezona a zemljanoj podlozi. Nakon što je osvojila turnir u Stuttgartu, ispala je u osmini finala Mastersa u Madridu i četvrtfinalu Mastersa u Rimu

Hrvatski trener Stefano Vukov iznenadio je ljubitelje tenisa kada je napustio stadion usred meča svoje igračice Elene Ribakine u drugom kolu Roland Garrosa. Ukrajinka Julija Starodubtseva priredila je iznenađenje kada je izbacila Kazahstanku s 2:1 u setovima. Mnogi su pretpostavili kako je razlog tome odlazak Ribakininog trenera, no ona tvrdi da to za nju nije bio šok.

- Bio je tamo, pa je otišao usred meča. Osjeća se jako loše proteklih dana, rekao mi je da će pokušati ostati, ali nije uspio. To nije bilo iznenađenje, razgovarali smo o tome - rekla je Ribakina pa se osvrnula na svoju igru:

- Iz tima su mi govorili da pokušam zadržati energiju i da moram igrati brže zglobom zbog uvjeta i visokih lopti. Veoma sam razočarana, jako sam razočarana, to je daleko od dobre razine s moje strane - rekla je.

Iza nje nije najbolja sezona a zemljanoj podlozi. Nakon što je osvojila turnir u Stuttgartu, ispala je u osmini finala Mastersa u Madridu i četvrtfinalu Mastersa u Rimu. Nakon ispadanja s drugog Grand Slama sezone osvrnula se i na cijelu zemljanu sezonu:

- Sada mi je teško pričati o tome. Ne mogu reći da je zemlja bila tako uspješna… Jesam osvojila Stuttgart, ali to je u dvorani, specifični uvjeti… Osjećala sam se sjajno na treninzima ovdje, mislila sam da mogu podići razinu, ali ovo je bilo baš loše. Nisam uspjela pronaći način za pobjedu - zaključila je.

Vukov je Ribakinu vodio do naslova na Wimbledonu 2022. Svojedobno je bio suspendiran zbog fizičkog i psihičkog nasilja, ali Ribakina ga je cijelo vrijeme branila.
Ključne riječi
Roland Garros Elena Ribakina Stefano Vukov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!