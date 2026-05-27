Hrvatski trener otišao sa stadiona usred meča svoje igračice: Ona otkrila zašto ju to nije iznenadilo

Hrvatski trener Stefano Vukov iznenadio je ljubitelje tenisa kada je napustio stadion usred meča svoje igračice Elene Ribakine u drugom kolu Roland Garrosa. Ukrajinka Julija Starodubtseva priredila je iznenađenje kada je izbacila Kazahstanku s 2:1 u setovima. Mnogi su pretpostavili kako je razlog tome odlazak Ribakininog trenera, no ona tvrdi da to za nju nije bio šok.

- Bio je tamo, pa je otišao usred meča. Osjeća se jako loše proteklih dana, rekao mi je da će pokušati ostati, ali nije uspio. To nije bilo iznenađenje, razgovarali smo o tome - rekla je Ribakina pa se osvrnula na svoju igru:

- Iz tima su mi govorili da pokušam zadržati energiju i da moram igrati brže zglobom zbog uvjeta i visokih lopti. Veoma sam razočarana, jako sam razočarana, to je daleko od dobre razine s moje strane - rekla je.

Iza nje nije najbolja sezona a zemljanoj podlozi. Nakon što je osvojila turnir u Stuttgartu, ispala je u osmini finala Mastersa u Madridu i četvrtfinalu Mastersa u Rimu. Nakon ispadanja s drugog Grand Slama sezone osvrnula se i na cijelu zemljanu sezonu:

- Sada mi je teško pričati o tome. Ne mogu reći da je zemlja bila tako uspješna… Jesam osvojila Stuttgart, ali to je u dvorani, specifični uvjeti… Osjećala sam se sjajno na treninzima ovdje, mislila sam da mogu podići razinu, ali ovo je bilo baš loše. Nisam uspjela pronaći način za pobjedu - zaključila je.

Vukov je Ribakinu vodio do naslova na Wimbledonu 2022. Svojedobno je bio suspendiran zbog fizičkog i psihičkog nasilja, ali Ribakina ga je cijelo vrijeme branila.