FOTO Zašto ona postaje sve opasnija za Putina? Manekenka koja uživa u luksuzu objavila snimku koja je uzdrmala Kremlj

Dok većina ruskih oporbenjaka i novinara živi u egzilu ili u strahu, jedna bivša televizijska voditeljica, manekenka i današnja influencerica s 13 milijuna pratitelja uspjela je ono što rijetkima polazi za rukom, otvoreno kritizirati sustav i doprijeti do desetaka milijuna Rusa unatoč zabrani Instagrama u Rusiji. Victoria Bonya, koja živi u blizini Monaka, objavila je video u kojem se direktno obraća predsjedniku Vladimiru Putinu. Video je u samo nekoliko sati dosegao 10 milijuna pregleda, a nakon pet dana već preko 30 milijuna – u zemlji s 145 milijuna stanovnika. To ga čini jednim od najgledanijih političkih videa u Rusiji posljednjih godina. Bivša zvijezda ruskog televizijskog showa “Dom-2”, Bonya se tijekom godina transformirala u uspješnu lifestyle i modnu influencericu. Prodaje vlastitu liniju veganske kozmetike i odjeće, promovira fitness programe i živi glamuroznim životom na francuskoj rivijeri. Do sada se uglavnom klonila politike i držala se “sigurnih” tema, ljepote, mode i wellnessa. No 13. travnja dogodio se zaokret. U videu Bonya navodi niz konkretnih problema u Rusiji, ali pažljivo izbjegava direktan napad na Putina osobno. Optužila je regionalne guvernere i birokrate da skrivaju istinu od predsjednika.

“Vladimire Vladimiroviču, ljudi vas se boje. Blogeri vas se boje, umjetnici vas se boje, guverneri vas se boje. A vi ste predsjednik naše zemlje." Dodala je i : "Ja vas se ne bojim". Spomenula je sporu reakciju na smrtonosne poplave u Dagestanu, niz ekoloških katastrofa na Crnom moru i masovno klanje stoke u Sibiru koje je uništilo živote seljaka. Oštro je kritizirala zabrane društvenih mreža, posebno Instagrama (njen glavni izvor prihoda), te ograničavanje pristupa internetu, piše Newsflix.at.

Iako je izbjegla izravno spominjanje rata u Ukrajini, jasno je kritizirala sigurnosne službe koje “zabrane sve redom” i “čine život u Rusiji nepodnošljivim”. Video je izazvao pravu buru. Čak je i Gennadij Zjuganov, šef Komunističke partije, upozorio zastupnike da Kremlj mora ozbiljno shvatiti ovakve signale ako želi izbjeći “novu boljševičku revoluciju”.

Kremlj je reagirao oprezno. Glasnogovornik Dmitrij Peskov priznao je da Bonyine primjedbe imaju osnove. No propagandisti su krenuli u napad. Vladimir Solovjov ju je nazvao 'istrošenom k****m', a zastupnik Vitalij Milonov 'dubajskom escort-damom'.

Bonya je uzvratila snažno: objavila je duhoviti AI-klip u kojem se pojavljuje kao Spiderman i “zatvara” Solovjovu usta paukovom mrežom, uz poruku: “Dosta mi je.”

Stručnjaci smatraju da njezin video nije toliko važan zbog sadržaja (većina Rusa već zna za probleme), koliko zbog tko ga je izrekao. Ona nije klasična oporbenjakinja, već pripadnica 'glamurozne', režimu do sada lojalne elite. Njezina kritika odražava rastuće nezadovoljstvo među običnim Rusima koji su do sada šutjeli: visoka inflacija, kamatne stope od 14,5 %, ekonomska stagnacija i besperspektivnost rata. Victoria Bonya nije pozvala na revoluciju, ali je probila zid šutnje među onima koji su do sada uživali u blagodatima sustava. U zemlji u kojoj je otvorena kritika rijetka i opasna, glas jedne utjecajne influencerice može biti opasniji od stotina oporbenih aktivista. Kremlj će vjerojatno pokušati smiriti situaciju, ali pukotine u fasadi “stabilnosti” postaju sve vidljivije.

Početkom ožujka, FSB je blokirao pristup mobilnom internetu u Moskvi i drugim većim gradovima, što je razljutilo ljude iz svih društvenih slojeva, uključujući elitu. Tijekom proteklih šest tjedana, državni institut za istraživanje javnog mnijenja VCIOM otkrio je da je Putinov rejting pao za osam postotnih bodova na 68 posto – najnižu razinu od početka rata.