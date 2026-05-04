Operacija bez američke mornarice? Trump pokrenuo akciju, Pentagon šuti o ključnim detaljima

- Trump najavio oslobađanje brodova u Hormuškom tjesnacu
- Merz je rekao da se povlačenje američkih trupa iz Njemačke očekivalo
- Iran tvrdi da Trump mora izabrati između “nemoguće” operacije ili “lošeg dogovora”
- Trump upozorava da bi američki napadi mogli ponovno početi ako se Iran “loše ponaša”
- Izrael naredio evakuaciju u 11 gradova i sela u Libanonu
Pratite tijek događaja: 6:45 - U okviru nove inicijative u Hormuškom tjesnacu koju je u nedjelju najavio američki predsjednik Donald Trump brodovi američke mornarice neće nužno pružati pratnju trgovačkim brodovima, objavio je na X-u Axiosov novinar Barak Ravid, nakon što je američka vojska potvrdila sudjelovanje u operaciji. Brodovi američke mornarice bit će "u blizini" za slučaj da moraju spriječiti napad iranske vojske na trgovačke brodove koji se kreću zaljevom, objavio je Ravid.
Američki predsjednik najavio je u nedjelju da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju "izbavljanja" brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, ne navodeći pojedinosti o operaciji niti hoće li u njoj sudjelovati američka mornarica. Akciju je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social opisao kao "humanitarnu gestu" čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.
"Radi dobrobiti Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država rekli smo tim zemljama da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz tog ograničenog plovnog puta kako bi mogli slobodno i vješto nastaviti sa svojim poslom", napisao je Trump u objavi. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters.
Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15 tisuća pripadnika američkog vojnog osoblja, uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Cilj je akcije "obnoviti slobodu plovidbe za trgovački pomorski promet" kroz tjesnac, stoji u priopćenju CENTCOM-a. "Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, uz pomorsku blokadu koju istovremeno održavamo", rekao je u priopćenju zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Cooper.
6:30 - Jedan tanker prijavio je da je pogođen projektilima nepoznatog porijekla tijekom plovidbe oko 78 nautičkih milja sjeverno od grada Fudžaire u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, priopćila je u ponedjeljak Britanska služba za pomorske trgovačke operacije (UKMTO). Svi članovi posade su na sigurnom, objavili su iz UKMTO-a, dodavši da nije bilo ni utjecaja na okoliš. U nedjelju su u Hormuškom tjesnacu manje brodice napale jedan teretni brod, izvijestila je ranije britanska služba.
Nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače Teheran je preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, gotovo u potpunosti obustavivši promet tim morskim putom kojim inače prolazi oko petina svjetskih isporuka nafte i plina. Prošli mjesec nakon neuspješnog prvog kruga mirovnih pregovora američke snage uvele su blokadu iranskih luka. U nedjelju je pak predsjednik Donald Trump najavio da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju "izbavljanja" brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, ne navodeći pojedinosti o operaciji koju je nazvao "humanitarnim činom".
Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters. Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15 tisuća pripadnika američkog vojnog osoblja, uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Cilj je akcije "obnoviti slobodu plovidbe za trgovački pomorski promet" kroz tjesnac, stoji u priopćenju CENTCOM-a. "Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, uz pomorsku blokadu koju istovremeno održavamo", rekao je u priopćenju zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Cooper.
