FOTO Torcida izazvala požar na Poljudu, vatrogasci morali reagirati

Neizostavni dio svakog derbija između Hajduka i Dinama su bakljade, a tako je bilo i danas.
 U 76. minuti baklje su se zapalile i na tribini Torcide i na tribini Bad Blue Boysa.
Prava drama odvila se na sjevernoj tribini Torcide, gdje je na jednom od ulaza izbio požar. 
Zbog opasnosti, utakmica je prekinuta na otprilike četiri minute, dok je vatrogasna služba brzo intervenirala i uspješno ugasila plamen.
