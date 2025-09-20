Večernji list
FOTO Torcida izazvala požar na Poljudu, vatrogasci morali reagirati
Neizostavni dio svakog derbija između Hajduka i Dinama su bakljade, a tako je bilo i danas.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
U 76. minuti baklje su se zapalile i na tribini Torcide i na tribini Bad Blue Boysa.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Prava drama odvila se na sjevernoj tribini Torcide, gdje je na jednom od ulaza izbio požar.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Zbog opasnosti, utakmica je prekinuta na otprilike četiri minute, dok je vatrogasna služba brzo intervenirala i uspješno ugasila plamen.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
