Trener Hajduka još nije naučio hrvatski jezik, malo je čudno da se nije potrudio

Nema dvojba da je ovo najveća i po svoj svojoj tenziji, po razmjerima rivalstva i po tradiciji najveća utakmica koju Gonzalo Garcia zvani Recoba do sada vodi u svojoj trenerskoj karijeri. Njezin ishod može mu kratkoročno donijeti slavu, ovacije i popularnost, ali mu dugoročno može biti i te kako težak teret – ovisno koliko Urugvajac "baždaren" na život sa stresom Hajdukovog trenera.

Garcia je u svojoj trenerskoj karijeri vodio momčadi protiv četiri europska prvaka – PSV Eindhovena, Ajaxa i Feyenoorda s Twenteom i protiv Porta s Aroucom – i niti u jednom od tih šest ogleda nije pobijedio. No, zato se kao trener Istre 1961 može pohvaliti s dvije pobjede nad Dinamom; obje u Puli, i u obje bez primljenog pogotka, 15. ožujka 2023. bilo je 1:0, a 5. travnja 2025. godine čak 3:0 za Istru.

Garcia na press konferenciji na Poljudu pred novinarima nastupa na engleskom jeziku. Pitanja koja su mu postavljena na hrvatskom prevodi mu glasnogovornik Hajduka Božo Pavković. Malo je čudno da se trener-internacionalac nije potrudio naučiti hrvatski, s obzirom na to da je u Hrvatskoj već radio od srpnja 2021. pa do svibnja 2023., pa se vratio u siječnju 2025. godine.

Mogu nas kazniti

Što očekujete od Dinama?

- Jaka su momčad sa sjajnim trenerom. Znaju da smo dobri s loptom i ako se previše otvorimo, mogu nas kazniti. Ne znam čime se bave u analiziranju nas, ali mislim da će doći ovdje i pokušati uzeti tri boda.

Je li rasprodani Poljud privilegij ili pritisak za vas?

- Za mene je pun stadion privilegija, ništa nije pritisak u nogometu. Pritisak je bio kad su se moji roditelji preselili iz Urugvaja u Španjolsku i kad su morali početi od nule i tražiti posao. Igrači su puni samopouzdanja, vidjeli su u analizi da su bili dobri protiv Varaždina, detalji su nas doveli do toga da primimo dva nepotrebna gola. Ne mislim ni da su igrači pod pritiskom. Svi žele igrati i svima je privilegija što će danas biti tu. Neki će biti ljutiti jer ne igraju od prve minute, neki će biti sretni jer startaju.

Prvi vratar Ivušić upao je u probleme, hoće li Silić dobiti priliku protiv Dinama?

- Ne, ne mislim da je Ivušić upao u probleme. Ivušić je reprezentativac. Silić je veliki talent, ali mora još raditi. Ako ga pratite na treningu, Silić napreduje na treninzima, pogotovo otkad je Ivušić tu. Branit će u Kupu, barem na početku. On je golman za budućnost ovdje. Ivušić je vrlo važan, Silić isto, ali mora nastaviti raditi i napredovati.

Što je s Livajom, pet utakmica, a samo jedan gol na kontu? Protiv Rijeke ga nije bilo nigdje, ni u Varaždinu? Nije to onaj stari Livaja...

- Radi, ovaj tjedan je trenirao jako dobro. Zabijat će on. Nije moguće zabiti svaki put. Stvaramo šanse i on će pokoju pretvoriti u pogodak, vidjeli ste protiv Osijeka. Mora se i on priviknuti na nove suigrače, dosta smo mijenjali momčad zbog ozljeda i drugih problema. Trebaju nam i drugi da zabijaju golove, ali zabijat će i on.

Bojite li se smjene ako ne pobijedite?

- Sve utakmice su važne za trenere, svi žele pobijediti. Nisam razgovarao ni s kim oko toga. Ne bojim se, što ja tu mogu? Sretan sam, momčad ide u dobrom smjeru.

Kovačević je sjajan

Dinamov trener Mario Kovačević vas je nahvalio, što vi mislite o njemu?

- Imam sjajno mišljenje o njemu. Sjajan trener. Nikad nisam čuo da je netko rekao lošu riječ o njemu kao čovjeku. Svaki put kad sam igrao protiv njega je bilo teško. Zato i je u Dinamu, pokazao je da je među najboljim trenerima lige i zaslužuje biti ondje. Mislim da čini igrače boljima, momčad je s njim sretna, igrači se bore za njega, ne boje se. Moj hrvatski je užasan, njegov engleski također nije sjajan, ali uvijek pokušamo razgovarati jer se zbilja međusobno poštujemo.

Je li Dinamo kojega ste s Istrom pobijedili 3:0, s Baturinom, Petkovićem, Sučićem..., bio jači od današnjeg?

- Mislim da su napravili sjajan posao, promijenili su smjer u kojem idu. Odlučili su ostaviti "mrtve konje". Ne kažem da su ti stari igrači bili "mrtvi konji", ali odlučili su napraviti promjenu i započeti nešto novo. Trebat će im vremena. Razlika između onog i današnjeg Dinama je u tome što su danas igrači Dinama "gladniji", a ta glad je jako važan faktor u nogometu.

Gledate li na ovo kao na iskupljenje za Varaždin?

- Ne. Može se izgubiti. Dali smo sve od sebe u prošloj utakmici, mislim da smo počeli dobro, a primili smo gol iz prve akcije u kojoj nismo bili dobri, iz tranzicije. Drugi gol je nesretan. To je nogomet, gubit ćete. Ušli smo 20 puta u završnicu, ali eto. Ne ljutim se na igrače. I kad smo gubili disciplinu, to je zato što smo htjeli napraviti više. To je život, u životu gubite. Ako ćete plakati svaki put kad izgubite ili ako ćete tražiti probleme u vanjskim faktorima, a ne u sebi, onda ste gubitnici. A mi nismo gubitnici. Izgubili smo, vidjeli smo što nije bilo dobro, pokušat ćemo to popraviti i pobijediti danas.

Što poručujete navijačima?

- Da dođu puni energije i da nas dođu podržati. Bit će teška utakmica. Igrači naporno rade. Ako bi pobjednika odlučivalo to koliko tko naporno radi, onda bismo zaslužili pobjedu, ali nogomet nije takav – zaključio je Gonzalo Garcia.