SVLADALI HAJDUK

Trener Dinama: Ovo mi je najveća pobjeda u karijeri, sada ćemo samo rasti

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 19:31

- Nisam se nigdje gurao, došao sam raditi svoj posao. Razumijem da ljudi nisu zadovoljni kada nije dobro, ali mi nemamo kulturu treniranja.

Dinamo je u 7. kolu SuperSport HNL-a svladao Hajduk rezultatom 2:0, a trener Dinama Mario Kovačević bio je zadovoljan nastupom svojih igrača. „Najveća pobjeda u karijeri. Sretni smo i zadovoljni, najveći hrvatski derbi. Došli smo tu po pobjedu, a ne braniti se. Hajduk je imao period u kojem je dominirao, a mi smo tada zabili lijep gol. Zatim smo u drugom poluvremenu zabili prekrasan gol Bakrara“, rekao je Kovačević.

Trener je pohvalio i obranu: „Obrana je odradila posao, danas je bila sigurna. Znali smo da Bakrar to može, ali imamo i Mudražiju koji je takav tip igrača iako nije danas dobio priliku. Možda drugi put.“

U osvrtu na predstojeću utakmicu Europske lige protiv Fenerbahčea, Kovačević je naglasio: „Spremni smo i dobro treniramo. Još se nitko nije ozlijedio. Dat ćemo sve od sebe u toj utakmici.“

Kovačević se osvrnuo i na nedavni poraz od Gorice: „Da znate samo kako smo taj tjedan trenirali... Sad ćemo rasti iz utakmice u utakmicu. Ovo je proces i nije tako lagano. Želimo pobjeđivati u svakoj utakmici, mi smo Dinamo.“

Na pitanje o pritisku javnosti, rekao je: „Nisam se nigdje gurao, došao sam raditi svoj posao. Razumijem da ljudi nisu zadovoljni kada nije dobro, ali mi nemamo kulturu treniranja. Ja dajem sve od sebe, a na javnosti je da prosudi.“

Dinamo se sada okreće srijedi i susreti s Fenerbahčeom u Europskoj ligi, a Kovačević kaže da su spremni.

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku
FR
freeshooter
19:44 20.09.2025.

...dobra tekma, konačno igra koja u svemu plijeni i čini sretnim, dominantni u cijeloj tekmi, brži protok lopte, dosta kretanja i presinga, sve držali u svojim rukama, nadajmo se još boljem i daljnjem rastu igre... idemo dalje, samo jako... ale, ale dinamo ale...

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Uživo
Video sadržaj
39
SLAVLJE PLAVIH

VIDEO Dinamo srušio Hajduk na Poljudu! Bakrar zabio spektakularan pogodak (0:2)

Kako to obično biva u derbi utakmicama Hajduka i Dinama tako je i ovaj subotnji susret bio energičan i žestok, u solidnom ritmu, ali i s malim brojem pravih prilika, pogotovo u prvom poluvremenu. Na početku je Hajduk uglavnom pokušavao udarcima iz daljine, koji nisu bili velika opasnost po zagrebački klub, dok je Dinamo više kombinirao i na takav način pokušavao zaprijetiti suparniku.

