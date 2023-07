Traumatično priznanje zvijezde: 'Sa 6 godina bio sam zlostavljan, s 8 godina pušio i dilao drogu'

Slavna nogometna zvijezda Dele Alli priznao je da je bio seksualno zlostavljan dok je bio dijete. Alli, koji se u travnju pridružio premierligašu Evertonu, razgovarao je u podcastu Overlap s Garyjem Nevilleom, legendarnim engleskim braničem iz slavne generacije Manchester Uniteda. O šokantnim detaljima iz njegovog djetinjstva bruji cijela Engleska, a vijesti prenose brojni mediji.

- Zlostavljali su me sa šest godina. Onda su me poslali u Afriku da se naučim disciplini, pa su me vratili. Počeo sam pušiti sa sedam godina, a prodavati drogu s osam godina. Jedna starija osoba mi je rekla da policija nikada ne bi zaustavili klinca na biciklu, pa bih se vozio okolo s loptom, a ispod bih imao drogu. U 11 sam visio s mosta zbog nekog lika sa susjednog imanja. Bio je to odrastao čovjek - rekao je Ali, a prenosi Sky Sport .

Njegovi problemi iz ranog djetinjstva konačno su riješeni posvojenjem. Tada su se stekli uvjeti da postane nogometaš i da ne završi u svijetu kriminala i droge.

- Bio sam udomljen do svoje 12. godine i od tada sam imao sjajnu obitelj - rekao je Alli, koji je ove godine proveo šest tjedana na rehabilitaciji zbog prekomjernog korištenja tableta za spavanje i alkohola.

