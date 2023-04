Tragičar protiv Hrvatske bio žrtva rasističkih napada. Utišao protivničke navijače

04.04.2023, Allianz Stadium, Turin, ITA, Coppa Italia, Juventus Turin vs Inter Mailand, Halbfinale, im Bild rete 1-1 Romelu Lukaku (FC Internazionale) su rigore // Romelu Lukaku (FC Internazionale) scores 1-1 penality during the semifinal match for the Coppa Italia between Juventus Turin and Inter Mailand at the Allianz Stadium in Turin, Italy on 2023/04/04. EXPA Pictures © 2023, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Marco Alpozzi *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** Photo: EXPA/ laPresse/ Marco Alpozzi/EXPA

