Ništa od utakmice! Tottenham nema dovoljno igrača za utakmicu protiv Majerovog Rennesa

Utakmica Konferencijske lige između Tottenhama i Rennesa se odgađa jer zbog zaraze koronavirusom, engleska momčad nema dovoljno igrača za zapisnik.

Riječ je o osam zaraženih nogometaša i pet članova stručnog stožera.

- Još traju pregovori o potencijalnom datumu kad bi se utakmica u konačnici odigrala - stoji u službenom priopćenju Spursa.

