Toni Kukoč o istupu nekadašnjeg suigrača: Ubili su mu oca pa je vrlo osjetljiv

Nakon tri godine posta, Ratnici su ponovo u NBA finalu. Šesti put u posljednjih osam sezona. U petoj utakmici finala Zapada, Golden State Wariorsi pobijedili su Dallas Maverickse. Natjeravši Luku Dončića na veliku potrošnju za 28 koševa (šut iz igre 10-28, trice 3-13), Golden State Warriorsi eliminirali su i Dallas Maverickse (120:110) i u velikom finalu čekaju prvaka Istoka, boljeg iz serije između Bostona i Miamija.

Bila je to još jedna rapsodična predstava Warriorsa predvođenih loptačkim čarobnjakom Stephenom Curryjem (15 koševa, 9 asistencija) i šuterskim maestrom Klayem Thompsonom (32 koša, 8 trica). "Ratnici" igraju najljepše, s jako puno napadačkih kretnji i iznimnim šuterskim (Curry, Thompson, Poole) ali i velikim defenzivnim (Wiggins, Green, Looney) potencijalom.

A zapovjedno iza svega stoji Steve Kerr, trener koji je Warriorse odveo u svih šest finala i pri tome osvojio tri NBA prstena. No, čovjek koji ima osam NBA naslova (tri trenerska i pet igračkih, tri s Bullsima i dva sa Spursima) ovih dana ne likuje ni približno toliko koliko bi se očekivalo od stratega koji ima priliku osvojiti i deveti naslov NBA prvaka. On se više bavi jednim političkim pitanjem koje ovih dana dijeli Ameriku.

Svi smo taoci onih 50 senatora

Onog dana kada se dogodio masovni pokolj u jednoj teksaškoj srednjoj školi (19 ubijenih učenika i dva učitelja), Kerr je došao pred novinare ne rekavši ni riječ o košarci.

- Kada ćemo mi nešto učiniti!? Ja sam umoran od ovoga. Tako sam umoran od izraza sućuti uništenim obiteljima. Oprostite mi, no umoran sam od svih tih minuta šutnje - govorio je Kerr drhtavim glasom, na rubu plača, i dodao:

- Trenutačno 50 senatora odbija glasovati za zakonsku dopunu kojom bi se provjeravali svi kupci oružja jer žele zadržati svoju moć. Pitat ću vas, gospodine Mitch McConnell, kao i sve ostale senatore koji odbijaju učiniti nešto da se spriječe ova masovna ubojstva u školama i supermarketima, je li vaša želja da ostanete na vlasti jača od života naše djece, naših starijih, naših vjernika. Jer sve to upravo tako izgleda.

Rijetkost je da slavna sportska osoba američkim političarima šalje tako snažnu poruku kao što je to ovih dana činio ponajbolji NBA trener.

- Pedeset senatora u Washingtonu drži nas za taoce. Razumijete li vi uopće da 90 posto Amerikanaca, neovisno o političkom opredjeljenju, želi da se svakog kupca oružja provjerava? Zamislite kako biste se osjećali da se to dogodilo vašem djetetu, vašem unuku, vašem ocu, majci, sestri, bratu? A tih 50 senatora to čak ne želi staviti ni na glasovanje. Dosta mi je svega! - kazao je Kerr i napustio dvoranu za presice.

Foto: Sinisa Hancic 26.06.1999., Le Mans, Francuska - Kosarkas Toni Kukoc na utakmici Hrvatske protiv Ceske u F grupi Europskog prvenstva u kosarci. Hrvatska je pobijedila rezultatom 86:64, a Kukoc je ostvario 20 koseva i 8 asistencija. Photo: Sinisa Hancic/PIXSELL Sinisa Hancic /PIXSELL

A trenera Warriorsa za temu podilaženja lobijima industrije oružja dodatno je senzibilizirao davnašnji slučaj u obitelji o čemu nam je pričao njegov suigrač Toni Kukoč:

- Steveov otac bio je profesor na Američkom koledžu u Bejrutu gdje je i ubijen, hicem u glavu, s leđa. Dogodilo se to u vrijeme kada je on bio brucoš na Arizona Stateu. Zbog takvog terorističkog akta, čije je posljedice osjetila njegova cijela obitelj, on je tim senzibilniji na ovakve vijesti o masovnim ubojstvima.

I doista, profesora Malcolma Kerra, tada dekana Američkog sveučilišta u Libanonu, po narudžbi iranskih obavještajnih službi ubili su pripadnici Hezbollaha. Tako barem glasi verzija o kojoj su pisali američki mediji, o čemu je ponešto mogao čuti i Kukoč za vrijeme zajedničkih posjeta Bijeloj kući:

- S obzirom na to da je Steveov brat radio u Bijeloj kući, mi smo, kada bismo gostovali u Washingtonu, znali posjetiti rezidenciju američkog predsjednika. Sjećam se da smo jednom, a trajala je još agresija na Hrvatsku, ušli u "War Room", zapovjedno mjesto američkog predsjednika, u kojem nam je Steveov brat pokazao kako ta ratna soba funkcionira. Sjećam se da je na jednom ekranu bila karta bivše SFRJ s naznačenim žarištima u Hrvatskoj, tamo gdje su se vodile najžešće borbe.

Kao svaki normalan američki državljanin, i Toni podržava Kerra u njegovoj javnoj borbi za ograničavanje dostupnosti oružja.

- To je doista problem Amerike i danas je mnoge Amerikance strah poslati dijete u školu ili otići u šoping-centar jer nikad ne znate kada i gdje će se pojaviti neki luđak s oružjem. Ne možete mi reći da je normalno da netko s 18 godina kupi automatsku pušku uz obrazloženje da mu treba za lov. Žalosno je da američka djeca i stariji ginu samo zato što se na svim razinama kupci oružja ne provjeraaju pa ga kupiti mogu i mentalno bolesne osobe.

Javno je kritizirao i Trumpa

Trener Golden State Warriorsa nije se libio javno usprotiviti izboru Donalda Trumpa za predsjednika a sudjelovao je i u pokretu Black Lives Matter. A koliko god je, dojma smo, kvalitetan čovjek, rekli bismo da je još kvalitetniji kao trener.

- Kao igrač Steve nije imao fizikalije kojima bi se nametnuo, ali je imao šut i veliku igračku inteligenciju pa se već tada moglo vidjeti da ima preduvjete da bude i uspješan trener. Uostalom, igrao je za njih i učio od Phila Jacksona i Gregga Popovicha s čijim je momčadima osvojio pet igračkih naslova prvaka NBA lige.

- Najjača karakteristika Warriorsa je da se jako puno kreću bez lopte, da rade puno blokova i utrčavanja i na taj način opterećuju suparničke obrane. Jer stalnim kretanjem lopte i igrača tjerate obranu na pogrešku. Uz Boston, kojeg također očekujem u finalu, Golden State igra najljepše.

