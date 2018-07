ZBOG BOLOVA U LEĐIMA

Tomaš Berdych odustao od nastupa na US Openu

US Open je na rasporedu od 27. kolovoza do 9. rujna u New Yorku, a nekadašanji četvrti tenisač svijeta odlučio je prekinuti s mučenjem koje za njega traje u posljednje dvije sezone, zbog bolova u leđima.