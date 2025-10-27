Tko je vjernik kojeg žele Real, Barca, City...? Preko LGBT oznake je napisao 'Volim Isusa'

Kad čujete sintagmu "najbolji stoperi na svijetu", u 2025. godini mnogima će na pamet pasti imena poput Gabriela Magalhaesa, Marquinhosa, Virgila van Dijka, Paua Cubarsíja, Williama Salibe ili Alessandra Bastonija. Međutim, oni koji detaljno prate što se u nogometu događa ove sezone ne bi se iznenadili u takvoj raspravi čuti i ime prvotimca engleske reprezentacije te kapetana Crystal Palacea, 25-godišnjeg Marca Guéhija.

Razina na kojoj je Guéhi odigrao prošlu sezonu, ali posebice otvorio ovu novu sezonu je suludo visoka. Palace možda u sezonu i nije ušao toliko briljantno, no on je jedan čovjek u toj postavi koji kontinuirano pruža igre na najvišoj razini i pruža nešto što ćemo kroz ovaj tekst spomenuti još puno puta i što je postalo njegov zaštitni znak, a to je - mirnoća.

Rodio se 13. srpnja 2000. u Abidjanu, prijestolnici Obale Bjelokosti, ali njegova obitelj preselila se u Englesku dok je još bio dijete. Njegov otac, pastor u zajednici na jugoistoku Londona, nikad nije odgajao sina za stadion, nego za stabilnost. Kuća je bila skromna, a obitelj vesela i fokusirana na vjeru. Nogomet se igrao na ulici, u školskom dvorištu, i na travi iza crkve gdje bi se obitelj zadržala nakon mise.

Na tronu svijeta

Kada se pojavio u lokalnom klubu Cray Wanderers, bio je tihi dječak s iznenađujućim osjećajem za prostor. Nije bio najveći, ali je znao gdje će lopta pasti. Skauti Chelseaja primijetili su ga dok je imao sedam godina. Ubrzo su mu poslali poziv i Guéhi je započeo put koji će ga voditi prema Premier ligi.

Chelsea je bio svijet sam za sebe. Akademija u Cobhamu djelovala je kao polirani mehanizam za stvaranje prvaka, a Guéhi se u taj sustav uklopio bez šuma i bez problema. Nikada nije bio najglasniji, ali trenere je impresionirao načinom na koji je slušao. Dok su drugi mladi braniči pokušavali dokazati snagu i glasnoću, on je dokazivao smirenost. U dobi od 17 godina već je bio kapetan mlađih selekcija, a 2018. s Chelseajem je osvojio sve što se moglo osvojiti u juniorskom nogometu, nevjerojatnu četverostruku krunu. U toj nevjerojatnoj generaciji igrali su i Jamal Musiala, Reece James, Conor Gallagher, Billy Gilmour, Tino Livramento, Callum Hudson-Odoi i mnogi drugi, a Guéhi je svima bio kapetan.

Te sezone igrao je u momčadi koja je osvajala trofej za trofejem, ali ono što su mu treneri pamtili nije bio broj osvojenih naslova, nego pogled kojim je čitao utakmice. Kad bi suparnik krenuo u kontru, Marc bi već bio tamo. Njegov suigrač iz tog vremena, Armando Broja, kasnije je rekao: "Znao je gdje će lopta biti dvije sekunde prije svih nas."

Debi u seniorskom nogometu došao je u rujnu 2019., u Liga kupu protiv Grimsby Towna. Chelsea je pobijedio 7:1, a Guéhi je igrao kao da mu to nije prvi nastup pred 40 tisuća ljudi. Bio je tih, koncentriran, točan. Nije djelovao kao dječak koji se tek navikava na reflektore.

Ali znao je da u Chelseaju neće dobiti priliku kakvu želi. Klub je prepun talenata, a vrata prve momčadi otvarala su se rijetkima. Kada je došla ponuda Swansea Cityja za posudbu, nije se dvoumio. Bio je to njegov izlazak iz zone komfora.

U Walesu je, i to u Championshipu, po prvi put u svojoj karijeri iskusio pravu težinu profesionalnog nogometa. I tamo je, pod vodstvom Stevea Coopera, bivšeg izbornika Engleske U17, sazrio. Cooper ga je već poznavao s reprezentativnih dana, a između njih se brzo stvorilo povjerenje.

- Marc je bio tiha konstanta. Nikad nije tražio pažnju. Samo je radio ono što treba - rekao je Cooper kasnije.

Swansea je te sezone stigao do finala doigravanja za Premier ligu. Guéhi je odigrao 45 utakmica, sve s istim izrazom lica, gotovo nepomičnim. Nije bilo teatralnosti, samo pouzdanost. Kad je sezona završila, znao je da više nije mladi branič Chelseaja, nego nogometaš koji pripada seniorskom nogometu.

Kad je u srpnju 2021. stigla ponuda Crystal Palacea, nije trebao dugo razmišljati. Povratak u jug Londona, među ljude čiji naglasak i ritam života razumije, činilo se prirodnim. Transfer od 18 milijuna funti bio je velik zalogaj za klub (treći najskuplji transfer u povijesti Palacea), ali odmah su ga vidjeli kao stup nove obrane. I Guéhi se brzo nametnuo. Prvu sezonu u Premier ligi završio je s više od 40 nastupa i reputacijom jednog od najpouzdanijih mladih stopera u Engleskoj.

Istovremeno, njegov put kroz reprezentacije bio je jednako impresivan. Još kao tinejdžer bio je dijelom engleske U17 momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2017. u Indiji. U finalu protiv Španjolske postigao je pogodak, a trofej koji je Engleska tada podignula ostao je prekretnica za cijelu generaciju. Phil Foden, Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, svi su već bili na naslovnicama. Guéhi nije bio. On je bio onaj koji je držao liniju.

U ožujku 2022. došao je trenutak kada je Gareth Southgate pozvao Guéhija u seniorsku reprezentaciju. Kad se pojavio na treningu u St George's Parku, mnogi su već znali tko je Guéhi. Southgate, koji je oduvijek cijenio karakter, rekao je tada:

- Ima nešto u njemu. To nije buka, to je tišina koja djeluje.

U sljedećim godinama Crystal Palace je rastao, a s njim i njegov kapetan. Kad je 2024. preuzeo traku oko ruke, učinio je to bez pompe, a sezona je završila povijesno; Palace je u svibnju 2025. osvojio FA Cup, prvi trofej u 120 godina postojanja. Guéhi je bio taj koji je podigao pehar na Wembleyju.

Propali transfer

Njegova smirenost ponekad zbunjuje suparnike. Ne ulazi u duele nepotrebno, ne baca se. Sve radi na vrijeme. U klubu su ga prozvali "metronom obrane" jer diktira ritam iz pozadine. Analitičari vole isticati njegove brojke, postotak uspješnih dodavanja, osvojenih duela, ali ono što ga razlikuje nekako ne stane u statistiku. To je osjećaj sigurnosti koji donosi momčadi, i ono što je Palaca gurnulo iz statusa uvijek 12. momčadi ljestvice do momčadi gornjeg doma ljestvice koja se može natjecati u Europi i nadmetati s najvećima.

Izvan terena, Guéhi se rijetko pojavljuje u medijima. Nema ekstravagantan stil života. Živi tiho, blizu obitelji. Vjera mu je i dalje važna, ali nikada nije agresivna. Kad je jednom napisao "I love Jesus" na kapetanskoj vrpci preko LGBT oznake, izazvao je pažnju javnosti, ali on nije tražio polemiku. Nije objašnjavao, nije se opravdavao. Samo je rekao: "To sam ja." I drama je ubrzo prestala.

To je bila nekako prva priča zbog koje je Guehi došao na naslovnice nogometnih medija u svijetu, a druga se dogodila ovog ljeta u prijelaznom roku. Naime, Guehi je već praktički riješio prijelazak u Liverpool, između klubova bio je dogovoren transfer u iznosu od 35 milijuna funti, no Palace je u samoj završnici povukao taj dogovor jer su u klubu shvatili da neće stići pronaći adekvatnu zamjenu za Guéhija. Stoperu ta situacija na prvu i nije najbolje legla, no Guehi je kao apsolutni profesionalac prihvatio povlačenje transfera i počeo igrati nikad bolje za Palace.

Sada, u jesen 2025., ima 25 godina i pred sobom otvorena vrata. Ugovor s Palaceom traje do ljeta 2026., no već je jasno da će otići. "Rekao nam je da želi novo iskustvo", potvrdio je trener Oliver Glasner. Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern i Manchester City — svi su u redu. Kad se spomene njegovo ime, svi skauti, treneri i analitičari tvrde da upada u bilo koju prvu postavu na svijetu, da je toliko elitan. Svi ga najbolji klubovi žele, i utrka će biti vrlo zanimljiva za pratiti. Bilo bi za pretpostaviti da je Liverpool favorit za njegov potpis zbog prethodnog praktički dovršenog transfera, no od tada su s interesom pojačali ostali velikani.