Teške optužbe za Ronalda: Dokazi nakon prijave silovanja – nestali!

Cristiano Ronaldo proteklih je dana u središtu pozornosti zbog ponovnog otvaranja istrage zbog optužbi da je 2009. godine brutalno silovao Kathryn Mayorge (34). No, bez obzira na te teške optužbe, na njegovu ponašanju ne mogu se primijetiti zabrinutost i grižnja savjesti. Juventus je objavio video s treninga na kojem je portugalski nogometaš nasmijan i izaziva Mandžukića na pucački dvoboj nakon kojeg je energično proslavio pobjedu.

Napravljena rekonstrukcija

– Nisam silovatelj, silovanje je gnjusan zločin, suprotno svemu što jesam i u što vjerujem. Mogu svima poručiti da mirne savjesti čekam kraj bilo koje istrage – rekao je Ronaldo.

No, dok je on miran, njegovi odvjetnici itekako se bave tim slučajem i prikupljaju sve moguće dokaze, do najsitnijeg detalja. No, po slučaju kopaju i svjetski mediji koji pokušavaju razmotati klupko. Najdalje, jasno, ide Der Spiegel, koji je sve i otkrio na temelju dokaza koje je dobio nakon projekta “Football Leaks”.

Napravljena je tako mala rekonstrukcija događaja nakon incidenta i navodnog silovanja. Prema njihovim tvrdnjama, Ronaldo je, ubrzo nakon što je doznao da je pokrenuta istraga, okupio najjači mogući odvjetnički tim iz Portugala, odvjetnike iz Los Angelesa, a unajmio je i tvrtku Schillings iz Londona, koja je specijalizirana za krizni menadžment i čiji je moto: “Pronađi i popravi, kontroliraj krizu”.

Ronaldov tim nije ništa želio prepustiti slučaju pa je odmah krenuo u akciju. Cilj je bio da se sve zataška, da ništa ne procuri u javnost pa su angažirali privatnog istražitelja, bivšeg policajca iz Las Vegasa, kao i medicinske eksperte kojima je zadatak bio dokazati da ozljede koje su utvrđene žrtvi nisu nužno nastale tijekom seksa s Ronaldom.

Mayorga je tako bila praćena, gledalo se s kim se druži, kad izlazi iz kuće, koliko često pije alkohol. Razgovaralo se s njezinim prijateljima iz djetinjstva, čak su znali i za koga je glasala na izborima.

Ispitivalo se i ljude koji su se kobne večeri nalazili u klubu te u hotelu pa se tako doznalo sve što je ona radila te večeri, a što bi se kasnije moglo iskoristiti protiv njega. Pa su tako došli i do informacije koliko je čaša vina popila.

S druge strane, medicinski tim gurao je tezu da je ozljede koje je navela i potvrdila u svojoj dokumentaciji mogla izazvati i sama. Tvrdili su da je zato cijeli nemili događaj prijavila satima nakon što se dogodio.

Istražitelj je tada ostatku tima rekao da bi, prema njegovu mišljenju, bilo najbolje da se nagode sa žrtvom jer bi tako prestala istraga. Ubrzo se počelo raditi u tom smjeru i Mayorge je potpisala zavjet šutnje, a zauzvrat je dobila 375 tisuća dolara. I zaista je šutjela sve donedavno kad su joj njezini odvjetnici rekli da taj ugovor mogu poništiti. Tada je policija pokrenula novu istragu i žrtva je već nekoliko puta ispitana, a uskoro se očekuje i Ronaldov iskaz.

Kritike policiji

No ono što najviše bode u oči jest da će istraga, barem se tako čini u ovom trenutku, zaista morati početi od nule. Spiegel, naime, tvrdi da iskazi uzeti 2009. godine više ne postoje u arhivi, a navodno su njezina haljina i gaćice, koje je tada policiji predala kao dokaz, jednostavno – nestali! Zbog toga je policija suočena sa žestokim kritikama njezina odvjetnika Leslieja Marka Stovalla, koji im je poslao pismo i zahtijeva od njih odgovor što će poduzeti kad je o tome riječ. Oni su, za sada, ostali bez komentara.

