branko ivanković za večernji analizira

'Teklić je apsolutno veliki promašaj Hajduka'

On mi je jako ugodno iznenađenje, ali i dokaz da mladog igrača treba čekati, istrpjeti pokoji lošiji period. Veznjak je koji u Varaždinu i zabija, što se i traži od ofenzivnog veznog igrača, a ne samo da dodaje loptu. Apsolutno je to promašaj Hajduka, no ne znam tko im radi selekciju, tko odlučuje, a ni koliko su u Hajduku spremni istrpjeti mladog igrača.