Tata i kći utrkuju se protiv sina: 'Košta nas više od 20.000 eura, a slušamo Pišonju i Žugu'

Hrvatska je ovih dana u središtu sportskog svijeta jer od danas do nedjelje po našim će se cestama voziti Svjetsko prvenstvo u reliju, najpraćenije automobilističko natjecanje uz formulu 1. Došla su na ovaj WRC mnoga velika imena ovog sporta, ali nama je zanimljiva jedna obitelj – Ravenščak.

Želim raditi na radiju

Obitelj je to koja vozi reli i koja na ovoj utrci ima dvije posade. Tata Krešimir (56) na WRC Croatia Rally dolazi s kćeri Dorom (29) koja mu je suvozačica, a sin Martin (26) vozi protiv njih sa suvozačem Markom Stiperskim.

Normalni su, nema među njima zle krvi, a i sve je ionako u krugu obitelji. I jedna i druga posada voze Ford Fiestu Rally 4 i članovi su AKK Sveta Nedjelja i na domaćoj WRC utrci nastupali su i prošle godine. Ovo je za njih nešto što se ne propušta.

– Bilo nam je super prošle godine, ta energija, uzbuđenje, sve je bilo super pa smo odlučili i sada nastupiti. Iako smo prošle godine tjedan dana nakon utrke govorili da je dosta WRC-a, da nećemo više, nakon dva tjedna smo se predomislili i rekli da moramo. Bila je to jednoglasna odluka – govori nam Dora koja kormilari s tatom, ali u zadnje vrijeme suvozačica je i bratu.

– Tati je gušt voziti WRC pa se manje troši u Prvenstvu Hrvatske tako da ću domaće utrke voziti s bratom Martinom. Teško je reći s kim je bolje voziti jer tata ima iskustva i kilometara iza sebe, a brat je mlad, ima puno više elana, grize. Ja sam prije vozila, odnosno pokušala sam voziti jednu utrku, ali nije mi se previše svidjelo, više volim biti suvozačica. Suvozačica sam tati posljednjih pet-šest godina.

Mama Blaženka također se okušala u ovom sportu.

– Mama je probala biti suvozačica tati na jednoj utrci, ali nije mogla, nije joj to ugodno. No ona je tu za nas stalno. Čeka nas u boksu s ručkom, vodom, ispunjava sve naše zahtjeve, bez nje ne bismo bili tu gdje jesmo. Ona nas sve drži na okupu.

Reli nije jeftin sport, a utrka na WRC-u još manje. No u neke se snove isplati uložiti.

– Po posadi ova WRC utrka košta nas više od 20.000 eura. Ne planiramo voziti ni jednu drugu WRC utrku ove sezone jer bi to bilo jako zahtjevno i financijski i logistički, ali jako nam je privlačna ta ideja. Recimo, voljeli bismo voziti u Portugalu ili na Novom Zelandu, ali to je teško izvedivo.

S obzirom na to da tata vozi s kćeri, ali protiv brata, pitamo razmjenjuju li informacije, postoje li neke kalkulacije ili oklade?

– Prokomentiramo tata i ja s bratom gdje će biti teže, gdje ima šljunka, blata, ali to je to, zavoje i sve drugo sami procjenjujemo. Brat ima bolji i noviji automobil od nas, ali oba su u odličnom stanju. Dobro se održavaju, ne vidi se razlika između njih. Nije bilo oklada unutar obitelji, ali kladili smo se u janjetinu s Ivicom Siladićem i Jasnom Durak koji također voze WRC – kaže nam Dora koja inače radi u obiteljskoj firmi.

– Tata ima posao s poslovnim prostorima, ja to vodim, a s bratom imam dućan s biciklima – govori nam pa otkriva želju iz djetinjstva:

– Nekako mi je oduvijek bila želja raditi na radiju, volim glazbu, posebice rock and roll i to me interesira. Kao mala slušala sam emisiju "Vrijeme vinila", to je emisija s glazbom i činjenicama, svidjelo mi se, tako da to bih probala raditi.

A glazba joj pomaže i u reliju...

– Tata i ja se opuštamo glazbom, već tradicionalno slušamo rock and roll, prije starta obavezno Zabranjeno pušenje, "Baladu o Pišonji i Žugi" zbog stihova – "molim te, čuvaj ih, kraljice brzine". To je naše malo praznovjerje, to moramo poslušati, a inače imamo svoju playlistu koju slušamo između brzinskih ispita.

Dora godišnje u automobilu zbog popisivanja brzinaca i utrka provede 30 dana, a u cijeloj ovoj automoto priči još je od djetinjstva.

– S tatom smo kao djeca išli na utrke, ali tada su to bile motoutrke. Imali smo kamper i bilo je zanimljivo jer su bile po dvije-tri obitelji koje su tako išle – tate bi vozili utrku, a mame bi čuvale djecu.

Prvi put na Platku

Za kraj osvrnula se i na sam WRC Croatia Rally:

– Jako ga je zabavno voziti, ali i težak je, posebice na dijelovima gdje ima šodera i blata. Platak će biti zanimljiv jer je novi. Tata ga je vozio prije 20 godina, a ja ću sada prvi put. Cilj nam je opet jednostavan, da dođemo do cilja i da se zabavimo.