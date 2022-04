Za Hrvatsku nema bolje promocije, stiže nam jedan od najgledanijih sportskih događaja u svijetu

WRC Croatia Rally zasigurno je najveći sportski spektakl i jedno od najgledanijih sportskih događanja u svijetu. Održat će se od 21. do 24. travnja u pet hrvatskih županija i ugostit će najbolje vozače svijeta. Dovoljno je reći da je WRC najpopularnije automobilističko natjecanje uz formulu 1, a ove godine slavi i jubilarnih 50 godina. Tako će našim cestama voziti 66 posada iz 26 zemalja svijeta, a među njima je osam hrvatskih. Viliam Prodan i Zoran Raštegorac čine jednu od njih.

Prodan (36) jedan je od najuspješnijih hrvatskih automobilista mlađe generacije, a na utrci Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj prošle godine morao je odustati, no sada se nada drukčijem kraju.

Na papiru favoriti

– Svaki je nastup novo iskustvo za sljedeći nastup. Prošle godine dobro smo se pripremali, izdala nas je tehnika, turbina nam je otkazala na drugom brzincu i nismo mogli nastaviti utrku. Sada smo se također dobro pripremali. Promijenili smo ekipu, promijenili smo marku automobila, nismo više u Fordu, sada smo u Renaultu. Osnovali smo svoju hrvatsku ekipu, nismo više sa Slovencima. Nadam se da će nas problemi zaobići ove godine, a ostalo je na nama da se iskažemo – kaže Prodan, koji se veseli domaćoj WRC utrci.

– Svaki nastup na domaćem terenu poseban je gušt, poseban zadatak i opterećenje. Drago nam je da smo domaćini najjače utrke na svijetu u reliju, čast je nastupati pred takvim editorijalom. U ovoj utrci veseli me to što znam da Hrvatska može, da mi sportaši možemo i vjerujemo. Veseli me to da je reli napokon u modi, da su ljudi to prepoznali i vidjeli da to može biti prava priča.

WER Croatia ove godine vozi se u svom drugom izdanju, prošle godine mnogi su utrku opisali kao osvježavajuću u WRC kalendaru.

– Vozio sam WRC u Monte Carlu, vozio sam i u drugim državama Europe i mogu reći da posebnosti koje mi imamo ima malo država. Tu su raznolikosti asfalta, desetak vrsta podloga, tu je i nepredvidljivost vremena, ljepote prirode... – kaže nam Prodan, koji se veseli mnogobrojnoj publici:

– Drago mi je da je sve otvoreno, da publika može doći uživati u vožnji najboljih na svijetu a da se ne skriva po šumama. Ovo je spektakl, prava sportska priča. Više stotina tisuća ljudi najavilo se iz cijelog svijeta, ma bolje promocije za nas nema.

A bit će to uistinu spektakl jer vremenska prognoza kaže da vozače čekaju i kiša i sunce, a sve to na šest vrsta asfalta.

– U principu spremni smo na sve, kao i svi ostali. Ne plaši nas vrijeme, prilagodit ćemo se svim vremenskim uvjetima. Ali ta raznolikost, to je ta draž.

S obzirom na to da poznaje naše ceste, pitamo ga i koji bi brzinski ispit mogao biti najteži za vozača, a koji malo lakši.

– Poznato je sve od prošle godine, ali novi brzinac Platak vjerojatno će iznenaditi mnoge, laganog brzinca nema, ali kada bih morao izdvojiti, Trakošćan mi ovako po konfiguraciji izgleda manje zahtjevno.

Prodan i Raštegorac u svojoj klasi imaju se čemu nadati, među favoritima su.

– Velika je to prilika da se mi iskažemo na domaćem terenu, prošle godine bili smo državni prvaci, bili smo u Monte Carlu na WRC-u i to moramo iskoristiti. Hrvatske kompanije trebale bi prepoznati potencijal relija, odnosno autosporta kao ozbiljnog promotora. To je biznis koji se širi, a bez prepoznavanja velikih teško je postati velik. Nadam se da će nam se sada posrećiti i s ove, natjecateljske strane. Mi smo u konkurenciji WRC4 vozila, a to su vozila na dva pogona. Po listi prijava nekako tu spadamo u red favorita za pobjedu, barem na papiru. Rezultatski ćemo vidjeti tek u nedjelju. Mislim da možemo visoko ako nas sreća pomazi – kaže Viliam, koji je svjestan koliko ovaj događaj pridonosi sportu na našim prostorima.

– Ovo je prekretnica, ovo je najviše što hrvatski automobilizam ima i što će ikada imati. Problem sporta možda su savezi koji čudno rade, treba promijeniti rad s mladima jer, ako nemamo mlade, poslije nemamo ni stare. Da se kuća sagradi, potrebni su pravi temelji.

Niko je legenda

Za kraj osvrnuo se na legendarnog Niku Pulića (58), koji će također voziti na ovom WRC-u:

– Niko je moj veliki prijatelj, čovjek koji mi je pomogao da uđem u ovaj sport. On je veteran ovog sporta i ovog se tjedna oprašta od profesionalnog bavljenja automobilizam. Ma on je legenda. Vrijeme mu je da ode. Neka prepusti mlađima svoje mjesto na postoljima.