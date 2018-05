Tampa Bay poravnala, Vegas poveo

Hokejaši tampa Bay Lightninga poravnali su omjer u pobjedama protiv Boston Bruinsa na 1-1 u njihovoj seriji drugog kruga doigravanja NHL lige 4-2 uspjehom na domaćem ledu, dok su Las Vegas Golden Knightsi poveli sa 2-1 protiv San Jose Sharksa zahvaljujući 4-3 pobjedi u produžetku njihova trećeg dvoboja igranog u San Joseu.

Junak prve pobjede Tampe protiv Bostona bio je Brayden Point koji je sudjelovao u sva četiri pogotka svoje momčadi, kod prva tri je bio asistent, a svoju odličnu igru okrunio je golom u praznu mrežu za konačnih 4-2 26 sekundi prije kraja.

Domaći su poveli sredinom prve trećine kada je Yanni Gourde (11:47) svladao Tuukku Raska nakon sjajne kombinacije s igračem više na ledu. Gosti su ipak prije odlaska na prvi odmor uspjeli poravnati preko Charliea McAvoya (18:30), no u drugoj trećini novo vodstvo Tampi osigurao je Tyler Johnson (30:14), da bi Ondrej Palat (54:08) golom za 3-1 nešto manje od šest minuta prije kraja doveo svoju momčad u dobitnu poziciju. No, neizvjesnost je vraćena vrlo brzo jer je Andrej Vasilevski vrlo slabo reagirao na jedan dalekometni udarac Toreya Kruga (55:58) pa se u posljednje četiri minute ušlo sa samo jednim pogotkom razlike u korist domaćih. Kada su Bruinsi u završnici susreta izvukli vratara kako bi sa šest klizača na ledu pokušali poravnati uslijedio je gol Pointa (59:34) u praznu mrežu za konačnih 4-2.

Vrlo je zanimljivo bilo u San Joseu gdje su se momčadi izmjenjivale u vodstvu, a na kraju su sretniji i spretniji bili gosti iz Las Vegasa. Domaći Sharksi propustili su nekoliko lijepih prilika za vodstvo u prvoj trećini, no uspjeli su povesti početkom druge kada je Timo Meier (26:59) ostao nečuvan u situaciji s igračem više na ledu i napokon pronašao put pločici iza leđa Marc-Andrea Fleuryja. No, Golden Knightsi su vrlo brzo uzvratili i to s tri pogotka u manje od sedam minuta, a prva dva postigli su u situacijama kada su oni imali igrača više. Colin Miller (29:40) iskoristio je prvi "power play" za 1-1, a Jonathan Marchessault (33:09) drugi za 2-1. Ubrzo potom Reilly Smith (36:24) je zabio i za 3-1 vodstvo gostiju. Ipak, veliki pritisak domaćih u posljednjih 20 minuta donio je poravnanje, Evander Kane (47:49) smanjio je na 3-2 samo sekundu nakon što je istekla dvominutna kazna Jonu Merrillu, da bi Tomaš Hertl (58:03) poravnao na 3-3 manje od dvije minute prije kraja kada se najbolje snašao u velikoj gužvi pred gostujućim golom. U produžetku su Sharksi bili aktivnija momčad, ali Fleury je ponovno briljirao na vratima Golden Knightsa da bi William Karlsson (68:17) iz brzog protunapada fenomenalnim udarcem svladao Martina Jonesa za pobjedu gostiju iz Las Vegasa.

Fleury je utakmicu okončao sa čak 39 obrana te je sastav iz Nevade već u prvoj svojoj sezoni stigao na samo dvije pobjede od plasmana u konferencijski finale.

Plasman u konferencijska finala izborit će momčadi koje prve stignu do četiri pobjede.



REZULTATI,

ISTOČNA KONFERENCIJA:

Tampa Bay - Boston 4-2

(omjer u pobjedama je 1-1)

ZAPADNA KONFERENCIJA:

San Jose - Las Vegas 3-4 (produžetak)

(Las Vegas vodi sa 2-1)