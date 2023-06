Talijanski mediji: Gvardiol će u Cityju zarađivati vrtoglave iznose. Najnoviji detalji o transferu

Mogući transfer Joška Gvardiola prati sva nogometna javnost svijeta. Riječ je ipak o poslu koji će, ukoliko bude dogovoren, postaviti novi rekord za najskupljeg braniča svih vremena. Izvijestili smo kako je hrvatski branič dogovorio sve osobne uvjete . Sada talijanski novinar Nicolo Schira, tvrdi da je doznao detalje ugovora.

Kako je već pisao The Sun, RB Leipzig neće pustiti Gvardiola za ispod 100 milijuna eura. Britanci su pisali kako Manchester City nudi 91 milijun plus bonuse koji bi vrijednost mogli podići do 99 milijuna. To jest nešto manje od 100 milijuna, no da se stvar kreće prema potvrdnom odgovoru moglo bi se naslutiti i iz informacije o pronalasku zamjene, koju prenosi Sky Sport.

GALERIJA Vatreni ostali bez zlata: Trofej otišao u Španjolsku

"Joško Gvardiol je na korak do Manchester Cityja. Dogovorio je osobne uvjete i ugovor do 2028. godine. Plaća će mu biti 10 milijuna eura godišnje", tvrdi talijanski novinar. Poznato je samo da pregovori traju i da je riječ o vrtoglavim iznosima.

Prema Fabriziju Romanu, hrvatski branič je od čelnika kluba direktno zatražio transfer i izrazio želju da zaigra za momčad aktualnog prvaka Europe. Pisao je i kako je to ljudima s Etihada dalo dodatan poticaj za pregovore i dovođenje drugog Hrvata ovoga ljeta.

U poslu interes ima i Dinamo. Prilikom transfera 2021. godine Gvardiol je otišao u RB Leipzig za 18.8 milijuna eura. Dinamo je tada dogovorio da će prilikom njegovog transfera u treći klub dobiti 20 posto zarade. Ukoliko ga Nijemci prodaju za spomenutih 91 milijun eura, Dinamovih 20 posto profita iznosit će nešto manje od 14 i pol milijuna eura.

Podsjetimo, Manchester City je iz Chelsea doveo Matea Kovačića za 30 milijuna eura plus bonuse. Klub još nije službeno potvrdio potpisivanje ugovora.

