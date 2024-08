Talijani: Perišićev transfer propao u posljednji čas! Ostala mu je još jedna opcija za odlazak iz Hajduka

ispričao nam Nikša Martinac

Jakirovićev put krenuo je iz pošte, a prvi susjedi bili su mu Srna i Štimac. Ovo je njegova priča

- On je Metkovac s dna kace, kako mi to kažemo. On je dijete iz centra, dijete grada. Njegova zgrada gleda na teren NK Neretve, a njegov balkon služi kao loža za utakmice - kazao nam je Martinac.