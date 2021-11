Dva Hrvata i jednu Hrvaticu veže jedna slastica prelivena džemom

Troje hrvatskih odbojkaških reprezentativaca trenutno igra u Rumunjskoj - Nikolina Božičević, Ivan Raič i Filip Šestan. Sve redom reprezentativci

Zagrepčanka Nikolina Božićević živi u gradu Targoviste podno Karpata u koji je nakon prijeđenih 1300 km stigla vlastitim autom.

- Grad nije prevelik ali isto tako nije mali, nalazi se u dolini rijeke Dambovite nedaleko od glavnog grada Bukurešta. Smješten je na južnim padinama Karpata koji su gusto naseljeni te bogati vinogradima i pašnjacima – otkriva Nikolina koja slobodno vrijeme koristi za razgledavanje i upoznavanje sredine u kojoj ove sezone igra za CSM Targoviste.

Uz neke dobre, Nikolina ističe i neke ne tako bajne strane života u ovoj zemlji na istoku

- Dosta su iza nas što se tiče načina života i modernizacije. Ovdje je normalno vidjeti kočiju s konjima. Moram priznati kako me najviše razočarala nečistoća koja prevladava svugdje. Rumunji ne vode dovoljnu brigu o reciklaži i održavanju čistoće. Također velika mana je nedostatak autocesta koje dosta otežavaju putovanje. Ceste koje i postoje nisu u najboljem stanju. Samim time svaki put, mali ili veliki, u Rumunjskoj predstavlja pravi doživljaj i avanturu. Ovisno o dužini puta avantura je ili zabavna ili nevjerojatno iscrpljujuća - rekla je Nikolina

Dreteljanin Ivan Raič kapetan je u momčadi Arcada Galati. Ponovni dolazak ove sezone u Rumunjsku, jednu od najzahtjevnijih liga te s jednim od najvećih budžeta, nije bio velika nepoznanica.

- Rumunjska je trenutno spoj komunizma i kapitalizma. U zaletu je IT sektor, ali opet se vide tragovi komunizma – otkriva Ivan i dodaje:

- Živim u Galatiju, na krajnjem istoku, blizu ušća Dunava. To je grad od 100 tisuća stanovnika. Na prvu nije privlačan, niti turistički grad. Ali život je ovdje jako dobar za mene i obitelj. U slobodno vrijeme volimo otići u dobar restoran kakvih ovaj grad ima. Rumunji su poznati po dobrom mesu, ali i riba ja ovdje jako dobra jer je grad na Dunavu. Više manje se družim sa svima, pogotovo jer sam kapetan pa mi je to i neka vrsta dužnosti, držati momčad na okupu. No, najviše vremena provodim s balkanskom zajednicom koju čine dva Filipa, Šestan i Marković te skaut-statističar iz Srbije. Zasad nam je jako dobro i nadamo se ponovnom osvajanju prvenstva

Već veteranski radni staž u Rumunjskoj ima Ivanov suigrač, Zadranin Filip Šestan koji jako dobro poznaje prilike te se izvrsno uklopio u društvo

- Mentalitet Rumunja je u jednu ruku dosta sličan našem, ljudi su dosta otvoreni i tempo života je dosta opušten. Razvio sam puno prijateljstava, mlada populacija Rumunja dobro priča engleski jezik tako da tu nema neke barijere. Zabave i glazba su ovdje baš onakve kakve zamišljate kad vam neko spomene Rumunjsku

Uz naporne treninge i stalna putovanja, ono što povezuje naše odbojkaške zvijezde Nikolinu, Ivana i Filipa je tradicionalna rumunjska slastica papanas koja izgledom podsjeća na krafne, a prelivena je s džemom i vrhnjem te često ukrašena voćem. Upravo će ovu gastro deliciju naših troje sportaša s veseljem ponijeti najmilijima u Hrvatsku već za nekoliko tjedana kada dolaze na božićne praznike.