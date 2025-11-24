Sve je prštalo od rock'n'rolla u Velikoj Gorici

Nakon punih 16 godina, Hrvatska je bila ponovno domaćin svjetskog prvenstva i Svjetskog kupa u akrobatskom rock'n'rollu. Natjecanje se održalo u srednjoj strukovnog školi u Velikoj Gorici, a tribina je bila premala da primi sve ljubitelje ovog sporta.

Natjecanje je bilo sjajno organizirano a da sve protekne u najboljeg redu zasluga je glavne sutkinje natjecanja, Dragane Gomaz.

Velika Gorica nakratko je postala svjetski centar ovog sporta, a nastupilo je oko 1200 sportaša iz 15 zemalja svijeta.

Antonia Ščepanović i Noa Lilih osvojili su srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. U konkurenciji Rock'n'Roll – Main Class Contact Style osvojili su ukupno 107,68 bodova, dok su prvoplasirani Poljaci, Natalia Krakowiak i Maciej Bartkiewicz, osvojili 107,70 bodova.

Treće mjesto osvojili su Česi Vendula Bastova i Maxim Kolb, čiji su roditelji bili svjetski prvaci. Antonia i Noa nisu uspjeli obraniti svjetski naslvo koji su osvojili na zadnjem SP-u.

Lijep plasman ostvarila su još tri hrvatska para. Rahela i Patrik Ciprić bili su deveti, Polina Rykova i Nikola Kocis deseti, dok su Patricija Požgaj i Valery Sablin osvojili 12. mjesto.

Usporedno sa Svjetskim prvenstvom u Velikoj Gorici održava se i Svjetski kup. U najmlađoj kategoriji Nela Kranjčec i Toma Gavran osvojili su 12. mjesto u malim formacijama, Vision je osvojio 11. mjesto u konkurenciji "ladies", dok je u malim formacijama, u konkurenciji "girls", The King osvojio sjajno sedmo mjesto.

Posljednjeg dana hrvatska ženska formacija Showgirls osvojila je brončanu medalju. U finalu, među sedam najboljih, četvrte su bile Babes, pete Dream team, te sedme Unique.

Da nije bilo kiksa u finalu, Dream team, čije su djevojke usput imale najljepše kostime cijelog natjecanja, vjerojatno bi osvojile medalju. Naslov svjetskih prvakinja osvojila je mađarska formacija Party team.

U konkurenciji juniora prvi su bili Ukrajinci Anna Nahovitsyna i Ilia Pyovar. Najbolje plasirani hrvatski par bili su Petra Šemper i Maksimir Mrkoci na desetom mjestu.

Na Svjetskom kupu drugog dana, u kategoriji “juveniles”, Paula Jakovac i Nola Radošević osvojili drugo mjesto, samo 0.29 bodova iza prvoplasiranih Stelle Burgi i Stanislava Filipasa iz Švicarske.

U kategoriji RR-Couple Dance Show Lana Papić i Fran Lončar bili su četvrti, samo 0.12 bodova do brončane medalje.