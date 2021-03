Sunsi nakon produžetka svladali Hornetse, Šarić ubacio šest koševa

Košarkaši Phoenix Sunsa učvrstili su se na drugom mjestu Zapadne konferencije NBA lige 101-97 gostujućom pobjedom protiv Charlotte Hornetsa nakon produžetka, a hrvatski reprezentativac Dario Šarić u novom je uspjeu svoje momčadi sudjelovao sa šest koševa, četiri skoka te po jednom asistencijom i osvojenom loptom.

Šarić je na terenu proveo 17:56 minuta te je ponovno imao slab šut iz igre, pogodio je tek jednu od četiri lopte za dva i promašio svoj jedini šut za tri. No, ubacio je sva četiri slobodna bacanja.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Sunsi su nastavak otvorili serijom 11-0 te bili u prednosti čitavo drugo poluvrijeme. Početkom četvrte četvrtine stigli su i do najveće prednosti od 16 razlike (83-67), no nakon koša Devin Bookera za 90-82 3:20 minuta prije isteka vremena u posljednjoj četvrtini napadački su stali te više nisu postigli niti jedan poen. Hornetsi su to iskoristili, poravnali na 90-90, a s istekom vremena imali i šut za pobjedu, ali je Devonte' Graham promašio tricu.

U dodatnih pet minuta ponovno su Sunsi preuzeli kontrolu rezultata, osam sekundi pprije kraja imali su vodstvo 99-97 i loptu samo da bi Jae Crowder pogrešnim dodavanjem pružio novu priliku domaćima. Ipak, u velikoj borbi za loptu, ona je na kraju stigla u ruke iskusnog Chrisa Paula koji je zaustavljen prekršajem tri sekunde prije kraja. Paul je zatim pogodio oba slobodna bacanja za pobjedu Sunsa.

Najbolji kod Sunsa bio je Booker sa 35 koševa, Paul je dodao 16, a DeAndre Ayton 14 uz 14 skokova. Kod Hornetsa odličan je bio Graham sa 30 ubačaja, Terry Rozier se zaustavio na 22 uz 10 asistencija, dok je atraktivni Miles Bridges s klupe dodao 18 poena i 12 skokova.

Sunsi su drugi na Zapadu s omjerom 31-14, dok su Hornetsi peti na Istoku sa 23-22.

Prvaci Los Angeles Lakersi ostvarili su drugu pobjedu zaredom bez ozlijeđenih LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa svladavši na svom terenu Orlando Magic sa 96-93. U izjednačenom susretu presudila je posljednja lopta, odnosno promašaj trice Otta Portera za produžetak s istekom vremena. Kod Lakersa najbolji su bili Dennis Schroeder sa 24 ubačaja, Kyle Kuzma sa 21 poenom i 11 skokova te Montrezl Harrell sa 18 pogodaka i 11 skokova, dok je najbolji kod Magica bio Dwayne Bacon sa 26 koševa.

Lakersi su četvrti na Zapadu s omjerom 30-17, dok je Magic pretposljednji, 14. na Istoku sa 15-31.

Zanimljivo je bilo i u Tampi gdje su Toronto Raptorsi ugostili Portland Trail Blazerse, a gosti su na kraju bili uspješniji sa 122-117. Do 28. pobjede u sezoni Blazerse su predvodili CJ McCollum sa 23 ubačaja i Damian Lillard sa 22 poena i 11 asistencija, dok Raptorsima nije bilo dovoljno 26 pogodaka Pascala Siakama i 20 Freda VanVleeta.

Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvarili su Denver Nuggetsi koji su kao domaćini sa 126-102 svladali Atlanta Hawkse. Jamal Murray sa 23 koša i Nikola Jokić sa 20 poena i 10 skokova bili su najbolji kod Nuggetsa, dok je Trae Young sa 21 pogotkom predvodio Hawkse.

Nuggetsi i Blazersi tako su ostali poravnati na petom mjestu Zapada sa 28-18, Hawksi su šesti na Istoku sa 23-23, a Raptorsi tek 11. na Istoku sa 18-28.