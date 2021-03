Novi prvak nije protiv revanša sa Stipom, ali UFC planira dva nova izazivača

Francis Ngannou je nastavio svoj pobjednički niz. Kamerunski udarač je odličnim nastupom i nokautom u drugoj rundi pobijedio Stipu Miočića. Bila je to Predatorova peta pobjeda nokautom u nizu. Na konferenciji za medije novinare je zanimalo hoće li Jon Jones biti njegov sljedeći suparnik, piše Croring.

– Da, to bi mogao biti Jones. No ja se namjeravam se boriti. Ne bude li to bio Jones, kategorija mora nastaviti dalje – kazao je Francis Ngannou:

– Kao novi prvak jamčim da će teška kategorija sada biti mnogo aktivnija nego što je to bila posljednje dvije-tri godine.

Može li Miočić dobiti priliku za revanš budući da je u prvom međusobnom okršaju pobijedio?

– Trenutačno ne osjećam potrebu da se to dogodi. Stipe je izjavio kako neću biti prvak sve dok se on ne povuče u mirovinu. No možda sad objavi kraj karijere – rekao je Francis Ngannou i nastavio:

– Ne bude li to učinio onda se možemo dogovoriti za novi meč. Jednom sam protiv njega izgubio, a za njega govore da je najbolji teškaš u povijesti. Borba protiv njega ima smisla - mišljenje je Ngannoua, ali to mišljenje ne dijeli predsjednik UFC-a Dana White kojem je u trenutnoj situaciji Miočić tek treći izazivač, iza spomenutog Jonesa te Derricka Lewisa koji drži pobjedu nad Ngannouom još iz 2018. godine te je također u velikom nizu (četiri pobjede)

Kamerunac je svojih pet posljednjih borbi završio nokautom. U prvoj rundi je svladao Curtisa Blaydesa (0:45), Caina Velasqueza (0:26), Juniora dos Santosa (1:11) i Jairzinha Rozenstruika (0:20), a Stipu Miočića na početku druge runde.

Kada zbrojimo vrijeme provedeno u oktogonu u zadnjih pet borbi, ispada da se Ngannou ukupno nije borio ni dvije runde.

– Oduvijek sam bio netko tko je tražio aktivnost. Nadam se da ću sada kao prvak biti još aktivniji. Bit ću sposoban odraditi dvije ili tri borbe po godini. To namjeravam učiniti – podvukao je Francis Ngannou.