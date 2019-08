Dinamo je bio uz njega u najtežim trenucima, a on mu je vratio na nevjerojatan način

Kapetan. To je dovoljno reći da bi se opisalo Arijana Ademija (28), on je kapetan u pravom smislu riječi, vođa momčadi, a koliko takav znači za Dinamo, pokazao je po tko zna koji put igrajući u Budimpešti protiv Ferencvárosa.

Na stranu to što je postigao vodeći pogodak za plave i otvorio vrata prema pobjedi koja je vodila u play-off Lige prvaka, odigrao je vrhunsku utakmicu, tjerao svoje suigrače da jure po travnjaku i na kraju s njima zasluženo slavio.

No, kakav je zapravo bio junak, otkrio nam je trener Bjelica nakon te veličanstvene pobjede od 4:0.

Bilo je i suza

– Ari je odigrao baš kapetanski. A bilo je upitno hoće li uopće igrati u Budimpešti, oporavljali smo ga cijeli tjedan prije te utakmice, s momčadi je odradio samo jedan trening prije Ferencvárosa – kazao je Nenad Bjelica.

Ademi je i tijekom utakmice imao problema, vidjelo se da nije pravi, ali stisnuo je zube i izdržao 70 minuta, Bjelica ga je izvadio kad je njegova momčad već vodila 3:0 i bila sigurna u prolazak, tada više Ferencváros nije imao šanse, kako bi prošao, morao je zabiti četiri pogotka.

Dobio je kapetan zaslužene ovacije navijača i zaslužio naklon.

I ne samo za ovu utakmicu, Ademi je zaslužio naklon za sve što je dosad napravio i plavi navijači mogu samo biti sretni što nije otišao. A imao je prilike, bilo je ponuda, no kapetan je odlučio ostati u Dinamu.

Ademi je maksimirskom klubu želio vratiti za ono što je klub napravio za njega, niti u jednom trenutku ga se nije odrekao.

Poznata je priča o suspenziji koju je dobio zbog navodnog uzimanja nedopuštenih sredstava, zbog tog navodnog dopinga nakon pobjede nad Arsenalom dobio je četiri godine zabrane nastupa. Malo je klubova koji bi, kao Dinamo, stali iza svog kapetana, redovno mu davali plaću i borili se s njime da dokaže svoju nevinost. Koja je na kraju i dokazana, ali Uefa mu nije htjela kaznu poništiti, već samo smanjiti na dvije godine.

Bili smo s Ademijem kad je donesena odluka o tom smanjenju, jedva je nalazio riječi, susprezao suze jer znao je da je agonija gotova i da će se vratiti na travnjak.

I vratio se, na prvi trening Dinama na koji je smio doći. Suigrači su ga dočekali u špaliru, stigli su i navijači da bi pozdravili plavog kapetana, a onda je protiv Osijeka u listopadu 2017. odigrao i prvu utakmicu nakon povratka. Vratio se sjajno, kao da nije tako dugo bio bez nogometa jer nisu mu dali ni da igra u nižim ligama, pa je igrao padel, tenis...

– Mislim da sam u ovom trenutku bolji u padelu nego u nogometu – kazao je nakon te utakmice.

Brzo je došao u pravu formu.

– Naravno da mi je u tom periodu, dok nisam smio igrati, svašta prolazilo kroz glavu, moraš razmišljati o tome hoćeš li se uopće vratiti, kako ćeš se vratiti, jer jedno je održavati se u dobrom fizičkom stanju, a drugo je igrati nogomet, biti s momčadi na terenu. No, sve je ispalo dobro – rekao nam je Ademi o tim teškim danima.

Prije godinu dana s Dinamom je potpisao novi petogodišnji ugovor. Mogao je otići, ali Dinamo je želio da ostane, da povede momčad u lov na novu Ligu prvaka, odbili su bogatu ponudu Lillea.

Plavi prošle sezone nisu uspjeli ući u Ligu prvaka, ali su zato kroz Europsku ligu stigli do povijesnog uspjeha, prezimili su u Europi, stigli i do osmine finala gdje su tek nakon produžetaka ispali od Benfice.

No, sad je Ademi poveo momčad u lov na novu Ligu prvaka. I taj lov je zasad fenomenalan, osnovni cilj je ostvaren, osigurali su i u novoj sezoni igranje u Europi do Božića, a sad protiv Rosenborga žele ući u skupinu Lige prvaka.

Ademi nije važan Bjelici samo u ulozi kapetana, važan je i kao igrač. Uglavnom smo ga naviknuli gledati kako igra defenzivnog veznog, tu je svojom borbom i s puno požrtvovnosti držao momčad, ali u nekoliko utakmica našao se i u novoj ulozi, na mjestu veznog igrača koji igra “box to box”, između dva šesnaesterca.

I to je uloga koju jako voli, zna ulaziti u šanse, zna i voli zabiti gol, zna asistirati. No, znao je on “krpati” i stoperske pozicije kad nije bilo drugog izbora.

Deset godina u Dinamu

Nema puno igrača koji mogu tako igrati i koji igraju s takvim srcem.

Stoga se valja nadati da će Ademi biti spreman za dvije utakmice s Rosenborgom, bez njega bi ta dva zadnja ispita na putu do Lige prvaka bila znatno teža, koliko god da plavi imaju široki igrački kadar, imaju Moru za zadnjeg veznog, Gojaka i Majera koji mogu igrati tu ofenzivniju poziciju. No, s Ademijem i bez njega nije isto.

Deset je godina prošlo otkako je mladi Šibenčanin stigao u Dinamo, u novije vrijeme nevjerojatno je da je jedan igrač tako dugo u jednom klubu. Već su brojne plave zvijezde ispraćene iz maksimirske svlačionice, Ademi je nove igrače dočekivao, pa brojne ispraćao.

>>> Pogledajte što je nakon velike pobjede u Mađarskoj rekao Nenad Bjelica