Stvari su se počele mijenjati, došle su nove rukometne snage

Rukomet je dugo slovio za sport u kojem se ništa znatno ne mijenja, u kojem već godinama dominiraju jedna te ista lica i medalje osvajaju iste reprezentacije.

No, stvari su se počele mijenjati, a ovo je prvenstvo svakako možda i točka prijelomnica jer teško se sjetiti kad smo u istom valu vidjeli tako puno novih, zanimljivih lica u važnim ulogama.

Počevši recimo od reprezentacije Portugala koja je rijetko, ali baš rijetko dolazila na velika natjecanja, a sad je napravila “nemoguću” senzaciju izbacivši s Europskog prvenstva veliku Francusku.

Mađarska je pak redoviti sudionik velikih natjecanja, ali godinama si s lakoćom unaprijed mogao predvidjeti i kako će igrati i koji će rezultat ostvariti. No, sad se pojavila s jako velikim brojem novih lica, mladih igrača poniklih u vlastitim školama iz cijele Mađarske.

Nema sumnje da su rezultati mađarskih klubova u Europi znatno podigli zanimanje mladih za taj sport, pa bi Mađari u godinama koje slijede tek mogli početi ubirati plodove rada.

Izmaknuo im je plasman u polufinale, ali igrati na toj razini s vanjskom linijom Györi (22 godine) – Szitha (21) – Mathe (20), dovoljno govori o odlučnosti Mađara da u godinama koje slijede igraju važnu ulogu na velikoj sceni.

O svemu tome porazgovarali smo s hrvatskim trenerom na radu u Mađarskoj Zdravkom Zovkom, osvajačem brončane medalje s Hrvatskom na prvom Europskom prvenstvu u povijesti odigranom 1994. godine baš u Portugalu.

Mađari ugodno iznenadili

– Nagy Laci dobio je ulogu direktora reprezentacije, a priliku je pružio trenerima Istvánu Gyulasu i svom suigraču Chemi iz Veszpréma. Evidentan je napredak, reprezentacija Mađarske bila je ugodno iznenađenje i to nije ništa čudno jer se u Mađarskoj ulaže u rukomet i radi se vrlo profesionalno. To pokazuju rezultati. Konačni je rezultat na kraju realan, ali izbacivanje Danske u prvom krugu nešto je što nitko nije očekivao. Šteta što Bodo i Lekai nisu bili tu jer bi onda s njima dvojicom iskusnijih bili itekako opasniji i u ovim utakmicama koje su izgubili. U svakom slučaju dobro je da su se pojavili s nekim novim licima, a toj vanjskoj liniji priliku su dali u mađarskim klubovima u dobi kad su imali 18-19 godina.

Portugal je pak malo drukčija priča, a zanimljivo je da su fantastične rezultate ostvarili sa samo dva internacionalca, dok su glavninu reprezentacije činili igrači iz portugalskih klubova.

– Iskusna su ekipa jer imaju puno više igrača u tridesetima. No, i Portugalci jako dobro rade s mladim, imaju odlično 1998. i 1996. godište i može se očekivati da će u dogledno vrijeme ići samo prema gore. To pokazuju i rezultati u Ligi prvaka gdje, primjerice, Porto pobijedi Kiel. Iznenadilo me da su do savršenstva razradili igru 7 na 6, mislim da su uz našu reprezentaciju te situacije rješavali na najbolji način od svih reprezentacija. Osobno mi se ne dopada ta opcija, ali treba poštivati kako to igraju.

Norveška više nije iznenađenje, njezin “novi val” drma Europu već neko vrijeme.

Bolja igra nego prije 10 godina

– Razgovarao sam o tome sa Željkom Tomcem. Oni su još u vrijeme Hedina imali jedan sastanak na kojem su utvrdili da moraju popraviti stvari u muškom rukometu koji znatno rezultatski kaska za ženskim u zemlji. Jako su puno radili i na testiranjima i na odigravanju jakih utakmica sa svim mogućim suparnicima kako bi podigli novu generaciju koja bi mogla dominirati godinama predvođena Sagosenom – kaže Zovko koji ističe zadovoljstvo plasmanom naše i slovenske reprezentacije u polufinale. Slovenci već godinama njeguju dobar rukomet.

– To samo potvrđuje da se i na našem prostoru igra dobro. Opet smo se našli u završnici, a nema recimo zemalja poput Danske i Francuske koje su istinske velesile. Mislim da smo i na ovom prvenstvu gledali dobar rukomet, kvalitetan, da su se pojavile nove reprezentacije i zaista nemamo razloga biti nostalgični. Mislim da se igra bolji rukomet nego prije deset godina, a jedino bih možda mijenjao neka pravila, primjerice ono da suci odlučuju o dužini napada. Vjerujem da bi semafor za ograničenje napada na 35 ili 40 sekundi pomogao i rukometu i sucima.

