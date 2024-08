Stravični detalji ubojstva 11-godišnjeg nogometaša: Mladić (20) ga izbo 11 puta, ubojica imao mentalne poteškoće

Španjolska policija u ponedjeljak je uhitila 20-godišnjeg mladića, koji je priznao da je odgovoran za tragično ubojstvo 11-godišnjeg Matea u dvorani Ángel Tardío u Mocejónu u središnjoj Španjolskoj. Mladić je navodno izbo dječaka 11 puta. Prema izvještajima Cadena SER, osumnjičeni je priznao da je on izvršio napad, ali je kazao da je to "bio njegov drugi ja" i "bio sam tamo, ali nisam bio to ja." Takvi komentari ukazuju na moguće mentalne probleme osumnjičenog, što još uvijek nije potvrđeno.

Osumnjičeni je identificiran zahvaljujući snimkama nadzornih kamera iz dvorane te praćenjem GPS-a njegova mobilnog telefona. U akciji pod nazivom 'Operacija Kavez', koja je uključivala više jedinica španjolske policije, pronađen je u kući svog oca u Mocejónu.

Prema izvorima iz Civilne zaštite, osumnjičeni je prije godinu i pol dana napustio kuću zbog mentalnih problema. "Imao je mentalne probleme i trebalo je neko vrijeme da ga pronađemo", rekao je izvor. Također, 'Diario de Sevilla' izvještava da je osumnjičeni u trenutku uhićenje bio u deliriju i nije mogao voditi koherentne razgovore. 'ABC' navodi da je otac osumnjičenog potvrdio da njegovo dijete ima intelektualni invaliditet od 70%, koji se smatra ozbiljnim.

Asell Sánchez, glasnogovornik obitelji žrtve, izrazio je žaljenje zbog tragedije: "Primili smo vijest s mirom, znajući da će pravda biti zadovoljena za Matea. Ne želimo osvetu, samo pravdu." Predsjednik vlade Španjolske, Pedro Sánchez, također je izrazio suosjećanje: "Sva moja ljubav i suosjećanje za obitelj i prijatelje malenog. Nemoguće je zamisliti toliku bol i patnju."

Podsjetimo, žrtva, koja je imenovana kao Mateo, navodno se igrala s drugom djecom kada ga je u nedjelju ujutro napala osoba oštrim predmetom. Osumnjičenik je navodno pobjegao s mjesta događaja u sivom Ford Mondeu. Napad se dogodio u sportskom centru Ángel Tardío u Mocejonu, oko 10:00 po lokalnom vremenu.

