Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
KALKULACIJE

Što Riječanima treba za prolazak dalje? Ostale su samo dvije utakmice do kraja grupne faze

Rijeka: Utakmica 4. kola Konferencijjske lige Rijeka-Larnaca.
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.11.2025.
u 23:40

Nakon uvjerljive pobjede protiv Hajduka prije pet dana Riječani nisu uspjeli pronaći rješenje za "bunker" ciparskog sastava koji je u Rijeku stigao s isključivom namjerom odigrati 0-0.

Nogometaši Rijeke u susretu su 4. kola Konferencijske lige kao domaćini na stadionu Rujevica igrali 0-0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace.

Nakon uvjerljive pobjede protiv Hajduka prije pet dana Riječani nisu uspjeli pronaći rješenje za "bunker" ciparskog sastava koji je u Rijeku stigao s isključivom namjerom odigrati 0-0. O tome svjedoči i podatak kako je AEK tijekom čitavog susreta uputio samo jedan udarac u okvir gola, dok je Rijeka šest puta pogađala vrata AEK-a, ali istaknuo se najbolji igrač dvoboja golman gostiju Alomerović.

Podsjetimo, prvih osam klubova nakon šest kola izborit će osminu finala, a klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrat će doigravanje. Prošle sezone je za prolazak u top 24 trebalo sedam bodova u Konferencijskoj ligi. Hrvatski prvak će nove bodove tražiti na domaćem terenu protiv Celja te na gostovanju kod Šahtara.

Trebat će momčadi s Rujevice vrlo vjerojatno jedna pobjeda ili eventualno dva remija.

Ključne riječi
AEK Konferencijska liga Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja