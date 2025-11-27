Što Riječanima treba za prolazak dalje? Ostale su samo dvije utakmice do kraja grupne faze

Nogometaši Rijeke u susretu su 4. kola Konferencijske lige kao domaćini na stadionu Rujevica igrali 0-0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace.

Nakon uvjerljive pobjede protiv Hajduka prije pet dana Riječani nisu uspjeli pronaći rješenje za "bunker" ciparskog sastava koji je u Rijeku stigao s isključivom namjerom odigrati 0-0. O tome svjedoči i podatak kako je AEK tijekom čitavog susreta uputio samo jedan udarac u okvir gola, dok je Rijeka šest puta pogađala vrata AEK-a, ali istaknuo se najbolji igrač dvoboja golman gostiju Alomerović.

Podsjetimo, prvih osam klubova nakon šest kola izborit će osminu finala, a klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrat će doigravanje. Prošle sezone je za prolazak u top 24 trebalo sedam bodova u Konferencijskoj ligi. Hrvatski prvak će nove bodove tražiti na domaćem terenu protiv Celja te na gostovanju kod Šahtara.

Trebat će momčadi s Rujevice vrlo vjerojatno jedna pobjeda ili eventualno dva remija.