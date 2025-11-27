UŽIVO Rijeka bolje otvorila utakmicu, ali AEK sada sve više prijeti (0:0)

Opet je Bajić prijetio, bilo je opasno, ali je Radeljić odlično reagirao. AEK sve više prijeti.
Udarac Dantasa otišao je pored gola.
Žuti karton za Rubija.
Evo i AEK-a. Ivanović je tukao iskosa, ali pored gola.
Rijeka je bolje otvorila utakmicu i imala nekoliko ozbiljnijih akcija preko Fruka, ali još nema prave prilike.
Počela je utakmica!
Alomerović - Miramon, Miličević, Saborit, Gnali - Pons, Ledes - Waldo Rubio, Naoum, Ivanović - Bajić
Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Radeljić, Devetak - Vignato, Dantas, Fruk, Gojak - Adu-Adjei
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Dantas, Petrovič, Gojak - Vignato, Fruk, Adu-Adjei
AEK: Alomerović - Miramon, Miličević, Saborit, Gnali - Pons, Ledes, Suarez - Marin, Bajić, Ivanović
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Konferencijske lige:
TV-prijenos utakmice dostupan je na kanalu Arenasport 2 od 21 sat. Studijska emisija počinje sat vremena ranije.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 4. kola Konferencijske lige u kojem Rijeka na Rujevici dočekuje ciparski AEK iz Larnace. Prvak Hrvatske pred svojim navijačima ima veliku priliku, pobjedom bi došli na koračić od plasmana u nokaut-fazu ovog natjecanja.
Sjajan udarac Fruka, ali odlično to brani vratar gostiju.