RIJEKA - AEK LARNACA

UŽIVO Rijeka bolje otvorila utakmicu, ali AEK sada sve više prijeti (0:0)

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Goran Kovacic/PIXSELL
27.11.2025. u 21:00
Utakmicu 4. kola Konferencijske lige između Rijeke i AEK Larnace pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
RIJEKA
0-0
AEK LARNACA
Konferencijska liga - 4. kolo, 21.00, Rujevica, Rijeka
31'

Sjajan udarac Fruka, ali odlično to brani vratar gostiju.

25'

Opet je Bajić prijetio, bilo je opasno, ali je Radeljić odlično reagirao. AEK sve više prijeti.

18'

Udarac Dantasa otišao je pored gola.

Žuti karton
12' (Žuti karton )

Žuti karton za Rubija.

12'

Evo i AEK-a. Ivanović je tukao iskosa, ali pored gola.

5'

Rijeka je bolje otvorila utakmicu i imala nekoliko ozbiljnijih akcija preko Fruka, ali još nema prave prilike.

1'

Počela je utakmica!

AEK

Alomerović - Miramon, Miličević, Saborit, Gnali - Pons, Ledes - Waldo Rubio, Naoum, Ivanović - Bajić

RIJEKA

Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Radeljić, Devetak - Vignato, Dantas, Fruk, Gojak - Adu-Adjei

SASTAVI

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Dantas, Petrovič, Gojak - Vignato, Fruk, Adu-Adjei

AEK: Alomerović - Miramon, Miličević, Saborit, Gnali - Pons, Ledes, Suarez - Marin, Bajić, Ivanović

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Konferencijske lige:
 

Tablice omogućuje Sofascore
GDJE GLEDATI?

TV-prijenos utakmice dostupan je na kanalu Arenasport 2 od 21 sat. Studijska emisija počinje sat vremena ranije.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 4. kola Konferencijske lige u kojem Rijeka na Rujevici dočekuje ciparski AEK iz Larnace. Prvak Hrvatske pred svojim navijačima ima veliku priliku, pobjedom bi došli na koračić od plasmana u nokaut-fazu ovog natjecanja.

