UŽIVO Rijeka bolje otvorila utakmicu, ali AEK sada sve više prijeti (0:0)

KOMENTAR UTAKMICE

Dinamo nije dorastao ni višoj srednjoj klasi, a Kovačević je s opcijom 'betona' napravio sve krivo

Dinamo je izašao s idejom koje zapravo nije ni bilo već je izgledala kao kopija utakmice s Varaždinom, samo, što je problem, Lille nije Varaždin. HNL klubovi nikad nisu bili mjerilo europske vrijednosti, pogotovu ne kad je riječ o klubovima iz lige petice