Što je sve Boban rekao u povijesnom intervjuu? Dobili smo odgovore na ključna pitanja

Kada je prvi dan došao u Dinamo, Zvonimir Boban izložio je svoje misli, tada je još bio neslužbeno član klupske Uprave, a od 1. lipnja postao je predsjednik Uprave. Očekivalo se da će tada omogućiti medijima postavljanje pitanja, no to se nije događalo, sve do danas, kada je samo za klupsku televiziju odgovarao na pitanja. Puno se od njegova dolaska govori o njemu.

– Normalno je da ljudi raspravljaju o meni. Svatko ima svoj životni put. Moj je obilježen ovim klubom. Došao sam s 13 godina u Zagreb, živio sam dvije godine ispod tribine. Sa 16 godina već sam počeo igrati, a s 18 sam već bio kapetan Dinama. Nakon svih mojih lutanja po svijetu, u kojem sam se dao i Fifi, Uefi i Milanu, uvijek sam imao želju i san doći i raditi u svom klubu – kazao je na početku Boban i objasnio koliko su "proljećari" i Zajec utjecali na njegov povratak.

– U potpunosti. Bez takvog pokreta ne bismo imali ovakav Dinamo. Pravi građanski, narodni, hrvatski. Dinamovski Dinamo. To je povijesni trenutak koji se neće ponoviti. To je tako bitno da nismo ni svjesni. Mislim da su BBB, proljećari i Velimir Zajec napravili nešto na čemu im moramo biti zauvijek zahvalni. Za Velimira Zajeca osobno sam vezan već 35 godina. Kad mi je bilo najteže u životu, on mi je bio najveći prijatelj. Zauvijek će mi ostati u srcu.

Bobanu smetaju priče po kojima je on taj koji sve odlučuje, kad se dovode novi igrači, uvijek se potencira da Boban dovodi ovoga ili onoga.

– Malo je to žalosno. Dinamo je prevelika institucija da ga se personalizira s bilo kime. Žao mi je i pomalo je to nepismeno. Žao mi je vrijeđati ljude, ali vjerojatno ne rade oni to namjerno. Ja sam samo jedan od onih koji rade i vole Dinamo. Imam ozbiljnu poziciju, ali tu staje priča. Nadam se da će se taj narativ promijeniti, pa i meni je katkad pun kufer Zvone Bobana.

Kako funkcionira sustav odlučivanja?

– Imam izuzetno korektne i dobre odnose s Izvršnim odborom. Oni su uključeni u sve procese upravljanja klubom, i moraju biti. To je red, to je tijelo koje nadgleda naš rad, rad Uprave. Mi smo odgovorni tom tijelu. Isto tako, nije red ni da se miješaju u ono što je dnevna operativa, niti to rade. Ljudi nam daju puno podrške. Jako je puno promjena, ali mislim da smo u dosta brzom roku došli do nekakve dobre energije unutar kluba, između svih tih tijela i između nas. Ja sam se najviše bavio sportskim dijelom, nogometnim dijelom. Morali smo, nažalost, mijenjati puno toga. Nadam se da smo to dobro promijenili, vidjet ćemo. To će vrijeme pokazati. Sam proces odabira igrača je takav – rekao je Boban i nastavio:

– Ono što ljude vjerojatno najviše zanima jest da skautiranje i provjera igrača koji su na neki način na našem radaru ide tako da svatko donese svoje mišljenje, svatko napravi svoj izvještaj. Tamo je više od pet ljudi i gledali smo satima i satima. Svi zajedno raspravljaju je li to – to. Može li uopće obući dres Dinama, ima li dovoljno klase za Dinamo. Ima li dovoljno hrabrosti za Dinamo, ima li dovoljno brzine za neke pozicije, agresivnosti za druge, tehnike za treće. Tako da smo stvarno pregledavali do najmanjeg detalja. Nadamo se da smo dobro odlučili. Jasno da ima i boljih igrača na svijetu, ali ovi naši su sada najbolji. Razumijem ljude koji kažu da trebaju biti pojačanja. Ti ljudi su u pravu. Ne mora značiti da jesu pojačanja. Vjerujem da smo uzeli dobre igrače koji će pokazati da mogu igrati dobro za Dinamo i da mogu biti vrhunski igrači za naš klub. Još uvijek je nepoznato koliko će ti igrači dati. Nadam se da će dati puno.

Zašto ste se odlučili dovesti Marija Kovačevića na mjesto prvog trenera?

– Kad se gleda kurikulum Marija Kovačevića, onda se lako shvati zašto je danas trener Dinama. Vjerujem da su rijetki ljudi s takvim kontinuiranim uspjesima, gdje njihove momčadi igraju jako dobar nogomet, ofenzivan nogomet, agresivan nogomet, hrabar nogomet. To je sve ono što Mario Kovačević već godinama radi. Ljudi ne znaju i sve pet, ali katkad bi prije nekih kritika ili presuda ili osuda trebalo pogledati što taj čovjek radi u svom životu – objasnio je Boban i iznio sve uspjehe koje je iza sebe imao aktualni trener Dinama.

Jeste li zadovoljni pripremama u Sloveniji?

– Vidio sam puno fenomenalnih priprema i očajnih sezona, i očajnih priprema pa fenomenalnih sezona, tako da se niti brinem, niti veselim ovim rezultatima. Nitko nema čarobni štapić, nema ni Mario Kovačević. Nemam ni ja. Neko vrijeme mora proći, ne možemo ga pogurati, ne možemo ga ni kupiti. Puno je novih igrača, to je gotovo prava revolucija, koja se, nažalost, morala dogoditi. Neko ćemo vrijeme sigurno imati određene probleme, ali nadam se da će Mario uspjeti to posložiti što brže.

Velik broj igrača napustio je klub, koliko su te odluke bile teške?

– Jako teške. Nadao sam se nekakvoj mirnijoj revoluciji. Znao sam da strašno puno igrača, barem po meni, nije za Dinamo. Ali to je generacija iznimno kvalitetnih igrača i igrača koji su obilježili zadnjih nekoliko godina, koji su puno pobijedili i koji su nas zadužili i koji su Dinamo zadužili u zadnje dvije godine – odgovorio je Boban i objasnio načine rastanka s Petkovićem i Pjacom, koje nitko nije tjerao, a nikome se i nisu željeli smanjiti ugovori.

– To je sramotna laž. To bi bilo idiotski napraviti. Učinio sam u životu pogrešne stvari, ali takvu štetu Dinamu ne bih nikad mogao napraviti. Suludo je smanjivati postojeće ugovore igračima. To bi bilo osuđivanje kluba na trajnu sramotu. Ne znam odakle ta priča. Donijeli smo regulativu koja vrijedi za buduće ugovore. Tako je najviše tijelo kluba izglasalo na moju preporuku. To su zlobice, mržnjice, koje idu na račun života. Ne treba se time opterećivati.

Stigli su Beljo i McKenna. Je li time zatvoren prijelazni rok za Dinamo?

– Vjerujemo da je potrebna još jedna špica i jedan klasni vezni. McKenna i Beljo su došli i centralna osovina je riješena. Sad imamo sve na mjestu da bi Dinamo bio pravi. Nema sad pritiska, ali možemo obogatiti roster. Posao je gotovo završen, rekao je među ostalim Boban.