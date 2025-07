Sad je jasno: Neki igrači doista nisu za Dinamo, Kovačević će im to morati reći

Novi Dinamo trebao bi izgledati potpuno drukčije od onog iz prošle sezone. Uostalom, plavi su znatno redizajnirali momčad, onima koji nisu zadovoljili ili im nisu po "guštu" pokazali su izlazna vrata i doveli nove "materijale" kako bi taj redizajn uspio. No trener Mario Kovačević imat će još dosta posla u završnim radovima. Pokazale su to tri dosadašnje utakmice na pripremama u Sloveniji. Dinamo je ponovno pokazao da neke bolesti iz prošle sezone nisu izliječene, a da ne bi postale kronične, "doktor" Kovačević morat će još puno raditi. Toga je i sam svjestan i to nam je najavio. Naime, plavi su u te tri utakmice primili šest pogodaka, a upravo to bio je jedan od problema u prošloj sezoni. I tih šest pogodaka nisu primili od posebno jakih momčadi, Radomlje, Bravo i Široki Brijeg nisu loši, ali Dinamo bi takve suparnike morao lako rješavati, pa ako su i noge teške, iako je kraj priprema još daleko, takva si izdanja plavi ne mogu dopustiti. Zna se da svaki poraz plavih svima teško pada, bez obzira na to što je riječ o pripremnim utakmicama. Nije alibi ni to što je u drugom poluvremenu protiv Širokog igralo potpuno novih 13 igrača, dobar dio tih igrača stavio si je mač iznad glave. Te su utakmice selekcija za nastavak i sve je jasnije da će se nekima od igrača koji su ovdje Kovačević morati zahvaliti i na fin način im reći da nisu kapacitet za Dinamo. Jer, doista nisu.