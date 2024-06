Srpski savez traži žestoke sankcije za vatrene: Ako ne kaznite Hrvate i Albance, odlazimo s Eura!

Utakmica Hrvatske i Albanije nažalost nije prošla bez incidenata jer se na tribinama Volspark stadiona u Hamburgu moglo čuti ružno skandiranje 'Ubij Srbina'. To je izazvalo veliku buru u Srbiji, a predsjednik srpskog nogometnog saveza Jovan Šurbatović dao je izjavu za RTS u kojoj je rekao kako će zatražiti žestoku kaznu od Uefe za Hrvatsku i Albaniju, a ako se to ne dogodi, zaprijetio je čak i da će Srbija istupiti s Eura.

- FSS će zahtijevati od UEFA-e najoštrije mjere, pa i po cijenu da ne nastavimo natjecanje. Ovo je skandalozno i ne želimo da se to ponavlja. Želimo da drakonski budu kažnjeni navijači koji su uzvikivali neprihvatljive parole. Uputit ćemo apel UEFA-i povodom današnjih događanja. To nema nikakve veze sa sportom i nogometom. Ne želimo politizirati prvenstvo - rekao je Šurbatović.

Uefa je s ukupno 14.500 eura kaznila i Srbiju zbog incidenta navijača tijekom susreta s Engleskom.

- Mi jesmo kažnjeni, ali to su pojedinačni slučajevi. Mi smo kažnjeni zbog jednog pojedinca zbog rasističkog vrijeđanja. To mi nismo. Ne želimo da se to pripiše našim navijačima. Svakoga primamo otvorenog srca i po tome smo poznati. Apeliram da protiv Slovenije i Danske budemo gospoda - rekao je Šurbatović i vratio se incident iz Hamburga.

- Ovo nije zapamćeno u povijesti nogometa. Takvim stvarima u nogometu nije mjesto. Ne želimo sudjelovati na Euru ako se takve stvari događaju. Kako smo stalno u komunikaciji s UEFA-om, sigurni smo da će kazne biti rigorozne.