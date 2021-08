Srpski "Delfini" moćnom predstavom srušila Grke i uzela novo olimpijsko zlato

Vaterpolisti Srbije obranili su naslov olimpijskih pobjednika iz Rio de Janeira i pobjedom 13-10 (6-3, 2-4, 2-2, 3-1) u finalu protiv Grčke osvojili posljednje zlatno odličje na 32. Olimpijskim igrama u Tokiju.

Srpski vaterpolisti su odlično otvorili utakmicu i vrlo efikasnu prvu četvrtinu završili vodstvom 6-3. Grci se u svom prvom olimpijskom finalu nisu predavali pa su do poluvremena smanjili zaostatak na samo jedan gol (7-8), a s istim su zaostatkom ušli i u zadnju četvrtinu.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Water Polo - Men - Gold medal match - Greece v Serbia Tokyo 2020 Olympics - Water Polo - Men - Gold medal match - Greece v Serbia - Tatsumi Water Polo Centre, Tokyo, Japan – August 8, 2021. Dimitrios Skoumpakis of Greece in action against Nikola Jaksic of Serbia REUTERS/Gonzalo Fuentes GONZALO FUENTES

U prvoj minuti posljednjeg dijela utakmice Grci su izjednačili na 10-10, ali su u preostalih sedam i pol minuta ostali bez realizacije, dok su srpski vaterpolisti postigli dva pogotka s igračem više i jedan iz peterca te tako došli do obrane zlata osvojenog u Rio de Janeiru, kad su u finalu bili bolji od Hrvatske (11-7).

U finalu je Grcima presudila realizacija igrača više koja je kod njih bila 6/15, a kod Srbije 6/9.

Dvostruke olimpijske pobjednike su sa po tri pogotka predvodili Dušan Mandić, Nikola Jakšić i Andrija Prlainović, a po dva su postigli Duško Pijetlović i Filip Filipović. Branislav Mitrović je imao osam obrana.

Kod Grka su po dva pogotka postigli Dimitrios Skoumpakis, Ioannis Fountoulis i Angelos Vlachopoulos.

U utakmici za broncu Mađarska je pobijedila Španjolsku sa 9-5.

