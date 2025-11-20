Naši Portali
NE IDE IM

Srbija zbog debakla ostala bez pustih milijuna, mediji tuguju: 'Auuu, bankrot!'

20.11.2025.
Razlog dramatičnih tonova je povećanje nagradnog fonda. Srbi zato s razlogom računaju propuštenu zaradu i komentiraju da je njihov savez ostao bez "ozbiljnog novca" koji bi stigao samo ulaskom na svjetsku smotru.

Srpska reprezentacija sljedeće godine neće nastupiti na Svjetskom prvenstvu, nakon što nije uspjela izboriti plasman kroz kvalifikacije. Engleska je uvjerljivo osvojila skupinu, a Srbija je u borbi za drugo mjesto i dodatne kvalifikacije izgubila od Albanije.

Srpski mediji već su počeli zbrajati financijski gubitak zbog propuštenog Mundijala. Kurir je tako objavio tekst pod bombastičnim naslovom: "AUUU, BANKROT! Poznato koliko novca je izgubila Srbija zbog neodlaska na Mundijal – suma je impozantna i ima osam cifara."

FIFA je za SP 2026. proširila broj sudionika, a time i iznos koji se dijeli reprezentacijama. Iako još nema službene potvrde, procurila je informacija da bi samo za plasman svaka reprezentacija trebala dobiti nešto više od 11 milijuna eura. To je značajno više nego u Kataru, gdje je minimalna nagrada iznosila 9 milijuna.

Kupnja