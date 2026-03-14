U DOBI OD 35 GODINA

Ilka Štuhec objavila kraj karijere

Ilka Štuhec
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
14.03.2026.
u 13:16

Štuhec će još sljedećeg tjedna nastupiti na završnici Svjetskog kupa u Norveškoj jer je svojim ovosezonskim rezultatima izborila nastup u spustu i superveleslalomu.

Dvostruka svjetska prvakinja u spustu iz 2017. i 2019. godine, slovenska skijašica Ilka Štuhec u subotu je tijekom događaja Downhilka na skijalištu Peca na austrijsko-slovenskoj granici objavila završetak karijere u dobi od 35 godina. 

Štuhec će još sljedećeg tjedna nastupiti na završnici Svjetskog kupa u Norveškoj jer je svojim ovosezonskim rezultatima izborila nastup u spustu i superveleslalomu.

"Finale Svjetskog kupa u Norveškoj će biti zadnja postaja u mojoj skijaškoj karijeri", kazala je Štuhec.

Najbolju sezonu u karijeri Štuhec je imala 2016/17. kada je uz naslov svjetske prvakinje u Sankt Moritzu u spustu osvojila i Mali kristalni globusu toj disciplini dok je u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa zauzela drugo mjesto. Sljedeću je sezonu zbog teške ozljede morala propustiti, ali se u veljači 2019. godine vratila na vrh obranom naslova svjetske prvakinje u Areu. Ukupno je u karijeri ostvarila 11 pobjeda u Svjetskom kupu, sedam u spustu, tri u superveleslalomu i jednu u kombinaciji.
Ključne riječi
Ilka Štuhec

