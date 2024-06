Srbi opet bjesne: 'Sramotna reakcija HNS-a, Hrvati peru ruke od skandala'

Nakon što su djelatnici Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) reagirali na sporno skandiranje navijača na utakmici Hrvatske i Albanije (2-2), iznova su se na noge digli srpski mediji, kojima očito nije sjela reakcija koja je stigla iz Hrvatske.

Podsjetimo, Uefa je obavijestila HNS da ga je FARE prijavio za rasizam i diskriminaciju. Kada to bude i službeno, HNS će imati vrijeme da se očituje na prijavu, a nakon toga će Uefa odlučiti o kazni. Prijava je bila zbog povika "Ubi Srbina" i "Srbe na vrbe". Srpski nogometni savez brzo je i ljutito reagirao, a na meti kazni su Albanski i Hrvatski nogometni savez.

Međutim, albanski navijači uzvikivali su vrlo glasno navedene povike i to na hrvatskom jeziku, očekujući da im se hrvatski navijači pridruže i da se neprimjereno skandiranje proširi na čitav stadion. Samo se mali dio hrvatske publike zapravo pridružio, dok je ostatak ostao nijem. To će biti temelj obrane HNS-a.

"Mislim da smo objektivni kad kažemo da se to nije izraženo čulo od naših navijača, iako smo svjesni koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kad se ranije događalo, muški smo stali i rekli - je, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo nikome dopustiti da nam to pripiše", kazao je HNS-ov voditelj odjela za prevenciju i osiguranje za Sportske novosti te naglasio kako nije bilo hrvatskih zastava neprimjerenog sadržaja.

"Naši iz policije prije utakmice oduzeli su hrvatskim navijačima značajan broj šalova i majica nedozvoljenog sadržaja. Posebno me raduje što ništa od toga nije iz klupskih navijačkih skupina, dakle ultrasa, nego od naših ljudi iz inozemstva koji se vade da nisu znali. Maksimalan je napor napravljen, istjerat ćemo do kraja to da dokažemo kako nije bilo nikakvog velikog niti organiziranog kršenja propisa hrvatskih navijača", rekao je Jurica Jurjević.

Njegove riječi izazvale su buru među srpskim medijima. - Hrvati sramotno peru ruke od skandala, ponovno optužili Srbe - piše Nova. rs, dok Telegraf dodaje: - Hrvati se bune zbog prijave nakon gnjusnog vrijeđanja Srba. Nije ni Informer zadovoljan reakcijom HNS-a. - Sramotna reakcija hrvatskog Saveza na pokliče "Ubij Srbina" - piše taj medij.

