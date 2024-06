Hrvatskoj stiže drakonska kazna? Zna se tko je prijavio navijače, mogao bi nas spasiti važan detalj

Hrvatski nogometni savez iščekuje odluku Disciplinske komisije UEFA-e oko prijave koja je stigla nakon utakmice 2. kola Eura u kojoj je Hrvatska igrala s Albanijom. Krovna europska nogometna federacija neće o ovoj stvari odlučiti odmah, već će dati HNS-u vrijeme za očitovanje. Naime, kako pišu Sportske novosti, HNS je prijavljen od strane FARE-a, mreže koja se bori protiv diskriminacije u europskom nogometu.

Iz FARE-a su prijavili uzvike: "Ubij Srbina" i "Srbe na vrbe", a zbog svega je na radaru i Albanski nogometni savez koji bi mogao dobiti i žešću kaznu. Naime, to sve su izvikivali albanski navijači, s jasnom namjerom da se zbog vikanja na hrvatskom uključe i naši navijači. No, oni to nisu učinili.

Još nije stigla niti kazna zbog pirotehnike na utakmici protiv Albanije, a neki predviđaju da bi kazna zbog diskriminacije i rasizma mogla biti jako oštra. Inače, HNS je dobio ukupno 87.875 eura zbog bacanja pirotehnike i plastičnih čaša na teren za vrijeme utakmice protiv Španjolske. Podsjetimo, u ranijem pismu kojeg je poslao Nogometni savez Srbije, traži se da se Hrvatsku i Albaniju kazni zbog ponašanja njihovih navijača na utakmici. Srbi su čak zaprijetili da će napustiti Euro ako UEFA ne kazni ta dva nacionalna saveza.

- Mislim da smo objektivni kad kažemo da se to nije izraženo čulo od naših navijača, iako smo svjesni koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kad se ranije događalo, muški smo stali i rekli - je, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo nikome dopustiti da nam to pripiše - rekao je Jurica Jurjević, HNS-ov voditelj odjela za prevenciju i osiguranje.

Pripadnici hrvatske policije su uoči utakmice napravili sve kako bi prevenirali incidente.

- Naši iz policije prije utakmice oduzeli su hrvatskim navijačima značajan broj šalova i majica nedozvoljenog sadržaja. Posebno me raduje što ništa od toga nije iz klupskih navijačkih skupina, dakle ultrasa, nego od naših ljudi iz inozemstva koji se vade da nisu znali. Maksimalan je napor napravljen, istjerat ćemo do kraja to da dokažemo kako nije bilo nikakvog velikog niti organiziranog kršenja propisa od strane hrvatskih navijača - zaključio je Jurjević.