Srbi još uvijek u šoku: Ostali bez dva zlata koja su unaprijed upisali kao osvojena

Srbija se prije Olimpijskih igara u Tokiju pripremala za dva "sigurna " zlata - ono u 3x3 košarci kod muškaraca i Novaka Đokovića u pojedinačnoj konkurenciji. Zasad, moraju se zadovoljiti jednom osvojenom broncom, odnosno, jednom potencijalnom.

>>> Najava utakmice Hrvatske i Srbije

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije to bio šok samo za Srbe, bio je to šok i za sve prognozere jer 3x3 reprezentacija Srbije i Đoković bili su apsolutni favoriti. A sve zahvaljujući formi kojom su stigli do Tokija. Kao i prikazanom do kobnih polufinala.

Za lakšu perspektivu, Srbi su u 3x3 košarci apsolutni vladari, kako u reprezentativnom, tako i klupskom smislu. Riječ je o četverostrukim prvacima svijeta, dvostrukim prvacima Europe, trentno najbolje rangiranoj reprezentaciji svijeta po FIBA ljestvici, za koju igra najbolji igrač ovog sporta - Dušan Domović Bulut.

Uz to, na putu do polufinala imali su sedam uzastopnih pobjeda. Među njima i onu protiv Rusa u skupini (21:10), kao i protiv osvajača zlata Latvije (21:16). Samo, olimpijske igre nešto su posebno baš zato što izvuku najbolje iz svih pa se ni na što ne može računati unaprijed. Rusi su u polufinalu igrali kao u transu pa uzvratili Srbima za poraz i dobili 21:10. Nažalost, istrošili su se, Latvija ih je u finalu dobila 21:18 i uzvratila im za poraz u skupini (15:19).

Foto: Reuters

Identično se dogodilo i s Novakom Đokovićem, najboljim tenisačem svijeta, igračem koji se s 20 Grand Slam titula uspeo na vrh vječne ljestvice uz Rafaela Nadala i Rogera Federera, a zasigurno će ih uskoro i nadmašiti. Nije izgubio od 16. svibnja, osvojio je ove sezone tri Grand Slama i u polufinalu je prvi set protiv Alexandera Zvereva dobio 6:1, odmah napravio break u drugom pa poveo 3:2 i imao servis. A onda se raspao... Zverev je dobio drugi set 6:3, a treći čak 6:1.

Prije ovog poraza, Đoković je pobijedio šest puta, a izgubio dvaput od Zvereva. Ukupno, pobijedio je u posljednjih pet međusobnih dvoboja. No ovo su olimpijske igre...

Na kojima se na zlato nikad ne može računati unaprijed.